Espanhol Banca March chega a Portugal em 2027 com centro de negócios em Lisboa

O banco espanhol Banca March vai iniciar operações em Portugal no início do próximo ano, com a abertura de um centro de negócios na Praça Duque de Saldanha, em Lisboa, no âmbito de uma estratégia de expansão internacional assente numa nova filial no Luxemburgo.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em comunicado, a instituição financeira, especializada em banca privada e aconselhamento a empresas, anunciou que vai começar a operar com licença bancária própria no Luxemburgo a 1 de janeiro de 2027. A atual sucursal, aberta no Grão-Ducado em 2012, passará a filial, que servirá de base “operacional, jurídica e estratégica” para o crescimento do banco fora de Espanha.

A presença em Portugal será assegurada através de uma sucursal dependente da nova filial luxemburguesa. Segundo o banco, esta estrutura permitirá reforçar a “capacidade de desenvolvimento” e a “distribuição internacional” de produtos de investimento, incluindo ao abrigo do enquadramento regulamentar europeu aplicável aos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (UCITS).

O Banca March pretende também alargar a “oferta de produtos de investimento alternativo” e os “canais de comercialização das [suas] soluções de coinvestimento”, que permitem aos clientes investir nos mesmos produtos que a própria instituição.

A instituição espanhola não adianta, no comunicado, o montante do investimento previsto para a operação em Portugal, nem o número de trabalhadores que pretende contratar para o centro de negócios de Lisboa.

Luxemburgo como plataforma de expansão

A transformação da operação no Luxemburgo numa filial com licença bancária própria é apresentada pelo Banca March como um passo estratégico para reforçar a sua presença internacional, através de crescimento orgânico e de possíveis integrações.

“Trata-se de um movimento estratégico de grande alcance para o Banca March”, afirmou José Manuel Arcenegui, presidente do Banca March Luxemburgo, citado no comunicado. O responsável defende que a nova estrutura permitirá levar a outros mercados o modelo de negócio do banco, assente na solvência, especialização e acompanhamento local.

A expansão será apoiada pela plataforma tecnológica desenvolvida pelo centro de alta especialização do banco, situado em Palma, nas Ilhas Baleares. A infraestrutura permitirá ainda integrar as posições financeiras dos clientes e disponibilizar uma visão global do património, bem como capacidades operacionais em diferentes jurisdições.

O Banca March, que se apresenta como o único banco espanhol com capital integralmente familiar, celebra este ano o seu centenário. A instituição pretende reforçar a oferta de serviços de banca privada e patrimonial, respondendo à procura de aconselhamento e de oportunidades de investimento em mercados internacionais.