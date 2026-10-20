Especialistas e doentes chegam a um consenso para melhorar a prestação de cuidados às mais de 47 000 pessoas com epilepsia na Catalunha

O desafio de uma abordagem integral», elaborado por especialistas em epilepsia, doentes e peritos da área socioeconómica e laboral. O documento inclui propostas para melhorar o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento das mais de 47 000 pessoas com epilepsia na Catalunha, bem como a sua qualidade de vida e inclusão social.

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O consenso propõe a implementação de um percurso de cuidados integrado em toda a Catalunha, que ligue os cuidados de saúde primários, os serviços de neurologia e as unidades especializadas através de critérios comuns de encaminhamento e acompanhamento. Propõe também reforçar as redes de unidades de experiência clínica (XUEC) nos casos em que tal se justifique e promover ferramentas de telemedicina para levar os cuidados especializados a todo o território.

«A Catalunha dispõe de centros de referência internacional, tanto para crianças como para adultos com epilepsia, que devem ser integrados juntamente com os centros mais próximos do doente», salientou o Dr. Manuel Toledo, coordenador da Unidade de Epilepsia do Hospital Universitário Vall d’Hebron.

No âmbito dos cuidados de saúde, recomenda-se o estabelecimento de protocolos comuns de intervenção nos serviços de urgência, a agilização da avaliação neurológica e do acompanhamento após uma crise epiléptica, o fomento da enfermagem especializada, o reforço dos cuidados de saúde mental e a garantia de uma transição adequada dos cuidados pediátricos para os cuidados de adultos.

«A epilepsia vai muito além das crises. Muitas pessoas continuam a deparar-se com barreiras que afetam a sua autonomia, estudos, trabalho, relações e qualidade de vida. Precisamos de cuidados integrais, coordenados e equitativos, que tenham também em conta as necessidades cognitivas, emocionais e sociais», salientou David Sanahuja, presidente da associação Si jo puc, tu també #epilep.

Nos domínios da educação e do trabalho, o documento propõe reforçar a formação dos docentes, atualizar os protocolos de intervenção em caso de crises epilépticas e adaptar os ambientes escolares, bem como promover adaptações das condições de trabalho e uma maior coordenação entre a neurologia, a medicina do trabalho, as mútuas e os agentes sociais, de modo a conciliar a segurança com a igualdade de oportunidades.

Neste sentido, Laureà Folch, diretor executivo da Foment del Treball, sublinhou que «a inclusão deve assentar em dois princípios perfeitamente compatíveis: proteger adequadamente a segurança e a saúde das pessoas e evitar preconceitos ou exclusões baseados exclusivamente num diagnóstico».

«Na Angelini Pharma, trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das pessoas com epilepsia e contribuir para dar resposta às suas necessidades. Estamos convencidos de que a colaboração entre profissionais de saúde, associações de doentes e instituições é fundamental para continuarmos a avançar no tratamento da doença», acrescentou Daniel Gheorghe, diretor-geral da Angelini Pharma Espanha.