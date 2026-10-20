Havas Media avança com “ajustes na estrutura”. Rita Amzalak de saída

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Havas Media avança com “ajustes na estrutura”. Rita Amzalak de saídapremium

A saída de Rita Amzalak faz parte de uma reestruturação da agência, que vai abranger mais duas pessoas. Conta do Lidl, quarto maior anunciante do país, está a concurso.

Rita Amzalak, desde 2015 managing partner Havas Media, está de saída da agência, sabe o ECO/+M. A profissional, que também fez parte do Comité Executivo do grupo, vai deixar a agência no final do ano. A sua saída faz parte de uma reestruturação da agência, que vai abranger mais duas pessoas.

"A Havas Media Portugal procedeu a um ajuste pontual da sua estrutura, enquadrado na evolução do negócio e nas necessidades atuais da organização”, comentou apenas ao +M Fernanda Marantes, CEO do braço…

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