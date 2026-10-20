Indra monta polo de blindados no norte de Espanha e mira contratos de 5.000 milhões
Depois de ter conseguido adjudicações de programas terrestres avaliados em mais de 7.600 milhões de euros no ano passado, a empresa tem agora em vista novos contratos que totalizam 5.000 milhões.
A Indra Group está a preparar uma rede de três fábricas de veículos militares no norte de Espanha. O plano da companhia espanhola, com operação em Portugal, prevê mais de 200 milhões de euros de investimento e a criação de mais de 2.400 postos de trabalho, enquanto a empresa concorre a novos contratos de defesa.
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Depois de ter conseguido adjudicações de programas terrestres avaliados em mais de 7.600 milhões de euros no ano passado, alguns através de consórcios, a empresa tem agora em vista novos contratos que totalizam cerca de 5.000 milhões, segundo o jornal espanhol El Economista.
Entre as oportunidades estão a renovação dos camiões médios e pesados de transporte tático do Exército espanhol, nas configurações 4×4, 6×6 e 8×8, e a modernização dos carros de combate Leopard. A estes programas poderão juntar-se novas oportunidades noutros países europeus, num contexto de reforço dos orçamentos e das capacidades militares.
Para responder a esta procura, a Indra está a desenvolver uma rede de três instalações industriais em Gijón, nas Astúrias, As Pontes, na Galiza, e Barros, também nas Astúrias. Os centros terão funções complementares e deverão repartir diferentes fases de produção, integração e validação de veículos e sistemas militares, com uma base industrial capaz de produzir e integrar cerca de 500 veículos militares por ano.
A expansão das fábricas de veículos terrestres faz parte de um plano industrial mais amplo, organizado em vários polos especializados. A Indra pretende concentrar a produção de veículos militares no norte de Espanha, desenvolver drones no centro do país, reforçar a produção de radares e sistemas de combate a drones no sul e potenciar as atividades espaciais na Catalunha.
O plano deverá criar mais de 1.000 empregos industriais diretos e 1.400 postos de trabalho em engenharia e funções altamente qualificadas, segundo a própria empresa.
A Indra justifica a escolha das localizações do norte pela tradição industrial da região e pela existência de mão de obra especializada, fornecedores e PME que podem integrar a cadeia de produção. A proximidade de universidades e centros de formação profissional é outro dos fatores invocados.
A localização também permite estreitar a ligação aos utilizadores finais dos equipamentos, incluindo o Arsenal Militar de Ferrol, as instalações da Armada na Galiza e unidades do Exército espanhol nas Astúrias. Esta proximidade poderá facilitar a validação dos sistemas, o apoio operacional e a adaptação dos equipamentos às necessidades das Forças Armadas.
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