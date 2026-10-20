ISDIN figura entre as 25 melhores empresas para se trabalhar em Espanha e integra o top 3 do setor farmacêutico

Subiu dez posições em relação à edição anterior. A empresa também subiu do 5.º para o 3.º lugar entre as empresas do setor farmacêutico e da saúde incluídas no ranking.

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Nesta edição, a ISDIN obteve uma pontuação total de 1 890 pontos num máximo de 2 175, contra os 1 620 pontos de 2025. O resultado representa um aumento de 270 pontos em relação ao ano anterior e reflete a evolução e o impacto positivo das políticas e práticas da empresa relacionadas com o cuidado, o desenvolvimento e a experiência dos seus profissionais.

O ranking «As 100 melhores empresas para trabalhar em Espanha» é elaborado pela Actualidad Económica (El Mundo) com base num questionário desenvolvido pela escola de negócios Advantere School of Management. A avaliação abrange sete áreas de análise: planeamento de quadros de pessoal, seleção e integração de novos profissionais, formação, desenvolvimento e desempenho, remuneração e benefícios, estratégia ESG e condições de trabalho.

Para a ISDIN, este resultado reconhece o trabalho desenvolvido para promover uma cultura empresarial centrada nas pessoas e para favorecer o seu crescimento e desenvolvimento profissional. «Na ISDIN, compreendemos que o crescimento da empresa anda de mãos dadas com o crescimento das pessoas que dela fazem parte. Estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar em Espanha e entre as três primeiras do nosso setor reconhece o trabalho que realizamos todos os dias para criar um ambiente em que os nossos profissionais possam crescer, assumir novos desafios, desenvolver todo o seu potencial e dar o seu melhor», explica Áurea Benito, Diretora de Recursos Humanos da ISDIN.

PESSOAS

Este reconhecimento junta-se a outros obtidos pela ISDIN no âmbito da gestão de pessoas. Em janeiro, o laboratório recebeu, pelo oitavo ano consecutivo, a certificação Top Employer, situando-se entre as 15 melhores empresas para trabalhar em Espanha.

O compromisso da ISDIN com os seus profissionais inclui o cuidado com a saúde no ambiente de trabalho. Em 2025, a empresa obteve o Selo «Empresa Dermosaludable», que reconhece as organizações que promovem o cuidado da pele entre os seus profissionais e a prevenção de riscos relacionados com a saúde dermatológica.

Além disso, a empresa promove iniciativas destinadas a fomentar a ligação entre os seus profissionais e a reforçar o sentimento de pertença. Entre elas, destaca-se o My ISDIN, um espaço de encontro que promove a partilha de experiências e as relações entre as equipas, bem como as inúmeras atividades centradas no cuidado da saúde física e emocional das pessoas.