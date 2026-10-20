Manifestantes em Lisboa desmobilizam e regressam às 19h ao Rossio. Já foram detidas 50 pessoas

Os manifestantes reunidos em assembleia popular na Baixa de Lisboa decidiram, cerca das 08h30 de esta terça-feira, desmobilizar e regressar a Praça do Rossio às 19h, segundo a porta-voz Priscila Valadão. “Vamos decidir às 19h se continuamos a acampada ou por qualquer outra forma de luta”, disse Priscila Valadão, porta-voz dos manifestantes, depois da assembleia popular.

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De acordo com a manifestante, e segundo um novo balanço, 50 pessoas no total foram detidas hoje na acampada da Praça do Rossio, sendo que os manifestantes têm apoio jurídico. Priscila Valadão disse que os manifestantes sabem em que esquadras estão os detidos, acrescentando que os advogados vão interceder para apurar dados concretos sobre a situação.

Às 08h30, o número de manifestantes não ultrapassava os 50 e a presença policial era menos visível na Praça da Figueira. A mesma porta-voz disse ainda que as ações programadas para as 19h00 vão ser levadas a cabo em coordenação com os manifestantes da acampada da cidade do Porto.

A circulação automóvel estava às 08h30 a ser restabelecida, continuavam as limpezas municipais e a entrada da estação do Metropolitano de Lisboa para a estação do Rossio pela Praça da Figueira estava condicionada pela PSP por razões de segurança.

De acordo com imagens transmitidas pelas televisões, pouco antes das 6h, a PSP deu um ultimato aos presentes, exigindo o fim da Acampada, numa operação lançada em simultâneo com outra contra o acampamento no Porto.

Os manifestantes começaram por formar um cordão humano para atrasar a intervenção da PSP, mas o Corpo de Intervenção avançou contra o grupo e realizou várias detenções, tendo alguns ativistas acusados os agentes policiais de agressões.

A Acampada de Lisboa, com o lema “Não dá mais? Então monta a tua tenda!”, tinha decidido de madrugada manter o protesto contra as condições de vida e a crise na habitação, apesar de a polícia ter “solicitado a saída para evitar uma retirada coerciva”. Já o grupo que estava há uma semana acampado na Praça D. João I, no Porto, em protesto pela falta de habitação, decidiu esta madrugada desmontar o acampamento perante a ameaça de uma intervenção policial.