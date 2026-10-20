A Mercadona consolida-se entre as empresas de distribuição espanholas com uma reputação corporativa algorítmica favorável, de acordo com a análise da RepIndex.AI relativa ao período compreendido entre 1 de janeiro e 18 de outubro de 2026. A empresa presidida por Juan Roig ocupa a quarta posição entre as oito empresas avaliadas do setor do Consumo e Distribuição, com um índice RIX de 61 pontos, acima da média setorial de 60.

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A análise, que abrange 40 semanas de acompanhamento através de seis grandes modelos de inteligência artificial, identifica como principais pontos fortes da reputação da Mercadona a sua elevada presença mediática, a capacidade de manter uma narrativa corporativa ativa e uma avaliação especialmente favorável na gestão de controvérsias.

A evolução mais notável ocorreu na última medição semanal, quando o Qwen, o modelo de inteligência artificial desenvolvido pelo grupo chinês Alibaba, elevou a sua avaliação da Mercadona de 43 para 73 pontos, uma melhoria de 30 pontos que constitui, segundo a RepIndex.AI, o maior avanço em termos de reputação registado entre as empresas espanholas durante essa semana.

Esta evolução evidencia a capacidade que as informações corporativas recentes têm de alterar significativamente a perceção que os modelos de inteligência artificial projetam sobre uma empresa. Também demonstra que as diferentes IA podem interpretar de forma diferente uma mesma realidade empresarial, dependendo das fontes, da atualidade das notícias e dos critérios utilizados para construir as suas respostas.

O relatório anual da RepIndex.AI destaca especialmente o desempenho da Mercadona no indicador de Atualidade e Impacto Mediático (RMM), onde atinge 69 pontos, dez acima da média do seu setor. Este resultado reflete a capacidade da empresa de manter uma presença constante no ecossistema informativo, alimentada por iniciativas comerciais, inovação nas lojas, lançamento de produtos e políticas de emprego.

Entre os elementos que contribuem para esta visibilidade, destacam-se a expansão do seu novo modelo de loja T9, a divulgação de ofertas de emprego com informação salarial, o lançamento de novos produtos alimentares e o posicionamento competitivo dos seus preços. Estas iniciativas configuram uma narrativa corporativa centrada na eficiência operacional, na inovação comercial e na criação de valor para o consumidor.

Outro dos principais pontos fortes identificados pelo RepIndex.AI é a gestão de controvérsias, que atinge 90 pontos em 100, refletindo uma exposição limitada a crises graves de reputação durante o período analisado. Esta avaliação constitui um dos pilares da perceção favorável que as inteligências artificiais têm da Mercadona.

A análise identifica também oportunidades de melhoria relacionadas com a autoridade das fontes informativas, que obtém 32 pontos, e com a necessidade de reforçar a consistência da narrativa entre os diferentes modelos. A empresa apresenta uma pontuação de 70 em coerência informativa, enquanto a avaliação da sua governação corporativa se situa nos 56 pontos.

Na análise individual das seis inteligências artificiais, a Gemini apresenta uma pontuação de 66,5 pontos, seguida pela Qwen, com 65; pela Grok, com 64,4; pela Perplexity, com 59,5; e pelo ChatGPT e pela DeepSeek, ambos com 56,7. Estas pontuações de referência do período mostram que a empresa mantém uma perceção favorável em vários modelos, embora com diferenças que justificam um acompanhamento individualizado.

Para a RepIndex.AI, a evolução da Mercadona demonstra que a reputação corporativa algorítmica está intimamente ligada à intensidade e à atualidade da comunicação empresarial. A capacidade de gerar informação relevante, verificável e acessível aos modelos constitui um fator cada vez mais importante na construção da imagem corporativa.

A análise identifica também como ativos de reputação da Mercadona a sua cultura de melhoria contínua, associada ao modelo de gestão impulsionado por Juan Roig, e o seu reconhecimento em matéria de eficiência logística. Ambos os elementos oferecem oportunidades para reforçar o seu posicionamento através de informação corporativa com maior autoridade e profundidade documental.

A RepIndex.AI é uma plataforma especializada na definição, análise e prospeção da reputação corporativa algorítmica. A sua tecnologia integra o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, o Qwen, o Grok e o Perplexity, e permite medir a forma como estes sistemas interpretam e projetam a realidade das grandes empresas espanholas através do índice RIX e de oito dimensões de análise reputacional.

A plataforma conclui que a Mercadona dispõe de uma base de reputação favorável, apoiada na sua visibilidade mediática, na sua solidez comercial e na sua exposição limitada a controvérsias graves. O principal desafio será transformar as melhorias pontuais registadas em determinados modelos, como o Qwen, numa perceção positiva mais homogénea e sustentada no conjunto das inteligências artificiais.