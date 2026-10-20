Panzani traz França e molhos à Cerealis em “consolidação acelerada”

‘Depois de um ‘hola, España’, como fez questão de dizer aquando da compra das massas da Cerealto, o grupo Cerealis prepara-se para um bonjour la France quando concluir a aquisição da Panzani. O grupo português que detém as marcas Nacional, Milaneza e Napolitana encontra-se em negociações exclusivas para adquirir a fabricante francesa Panzani, especializada em pastas e molhos, à CVC Capital Partners de forma a criar uma gigante alimentar avaliado em 1,8 mil milhões de euros (enterprise value).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Sabe-se que a empresa resultante desta transação será liderada por Pedro Moreira da Silva, vice-presidente executivo da Cerealis, que a justifica como “uma oportunidade de tirar partido de gamas de produtos, tecnologias e competências altamente complementares”, bem como reforçar a “capacidade de inovação” e de crescimento das duas partes. No total, agregam uma faturação de cerca de mil milhões de euros e 1.800 trabalhadores.

Mais do que um campeão na indústria, este negócio representa a chegada ao mercado francês, alargando a presença da Cerealis no mapa europeu, e a entrada no segmento dos molhos — em que a Panzani se especializou com bolonhesa, vegetais, pesto ou natas.

“A Cerealis integra uma categoria de produtos que é categoria madura, onde o M&A afigura-se como a forma mais racional de ganhar escala e dimensão. Com esta aquisição, entra de forma definitiva no mercado dos molhos para massas, onde a Panzani tem uma presença forte e marcada e poderá servir de alavancagem à presença das marcas da Cerealis de forma mais relevante nesse segmento do mercado nacional, fortemente dominado pelas marcas de origem internacional”, afirma Aníbal Castro Fabrica, country manager da TAE Europa, uma consultora especializada em compras e vendas de empresas de alimentação.

Nos últimos anos, a Cerealis privilegiou a expansão além-fronteiras. Em 2023 ficou com controlo total sobre a Europasta da República Checa, e no passado mês de abril comprou a operação de massas alimentícias da espanhola Cerealto, localizada em Castela e Leão. Já em julho veio a público que estaria na corrida à compra da marca espanhola de massas Pastas Gallo, que o fundo ProA Capital pôs à venda com o apoio da EY.

“Estes movimentos, analisados de forma conjunta, podem ser indiciários de uma estratégia de consolidação acelerada e que outras operações poderão surgir nos próximos tempos. Este processo de crescimento numa categoria como as massas – com players consolidados nos seus mercados – é a forma mais rápida e eficaz de crescer e de ganhar quota e escala. Nesta categoria seria impossível a Cerealis duplicar (excluindo a operação da Panzani) de forma orgânica a sua faturação num período de cinco anos”, refere o advisor Aníbal Castro Fabrica, líder da TAE Europa e sócio da TAE Latam, mostrando-se convicto de que a próxima operação ocorra na Península Ibérica.

Esta transação demonstra claramente uma estratégia de consolidação por parte da Cerealis que, na minha opinião, continuará a desenvolver-se nos próximos anos. A otimização e eficiência de custos é muito grande e a anunciada (mas ainda não autorizada) fusão da Cerealis Moagem com o Grupo Better Foods torna essa estratégia clara. Aníbal Castro Fabrica Country manager da TAE Europa, consultora de M&A alimentar

As semelhanças culturais entre as duas empresas são significativas. Desde logo, o facto de ambas terem raízes familiares e no século XX. A Panzani, cujas receitas atuais superam os 620 milhões de euros, nasceu de uma pequena fábrica de massa fresca em Parthenay, fundada após a Segunda Guerra Mundial pelo italiano Giovanni (mais tarde, mudou de nome para Jean) Panzani que, inicialmente, preparava as massas no celeiro dos sogros e depois as entregava de bicicleta aos clientes.

Já a Cerealis remonta a 1919, quando foi fundada como Amorim, Lage & Soares, pelas mãos José Alves de Amorim (tio de Américo Amorim), Manuel Gonçalves Lage e Aníbal Soares. A partir dos anos 1930, a empresa foi dividida em 50%-50% pelas famílias Amorim e Lage e, décadas mais tarde, em 2004, viria a ser reorganizada e rebatizada para Cerealis. Hoje, o grupo detém 11 marcas comerciais, produz em nove fábricas, emprega mais de 760 colaboradores e transforma cerca de 440 mil toneladas de cereais por ano.

O recente crescimento inorgânico é indissociável do facto de as famílias Moreira da Silva e Silva Domingues terem comprado 100% do grupo, em plena pandemia de Covid-19, através das empresas de investimentos Teak Capital e Tangor Capital. Também não pode ser analisado à margem do investimento dos belgas da Sofina, uma sociedade gerida pelos descendentes de Gustave Boël, que ficou com uma participação de 10% na Cerealis.

A entrada de novos acionistas, em 2021 e em 2026, acelerou os negócios internacionais e a diversidade do portefólio, que se estende a massas, cereais de pequeno-almoço, barras de cereais, bolachas e farinhas. Para se ter uma maior noção do ritmo, foram precisos 80 anos para a empresa ter as marcas Milaneza (inovação própria) e Nacional (aquisição), mas bastaram três anos para passar a controlar 100% da fabricante de massas checa Europasta, comprar uma filial da espanhola Cerealto, ‘piscar o olho’ à vizinha Pastas Gallo – com quem, em 2010, dividia a estrutura acionista da Europasta – e adquirir a francesa Panzani.

O chairman da Cerealis tem uma visão sobre o futuro das empresas que envolve risco comedido. O CEO da Teak Capital e presidente da Associação Business Roundtable Portugal (BRP) defende que, para escalar, é preciso ambição, mas também requer a noção de que não se pode crescer sem insucessos pelo caminho. “É preciso arriscar, mas ter uma reserva para que não se ponha em causa a sobrevivência”, afirmou Carlos Moreira da Silva, na conferência Fábrica2030, que se realizou na quarta-feira, na sede da ANJE, no Porto.

“O crescimento exige duas coisas: ter o melhor modelo de negócio do setor e ter capacidade de integrar aquisições em países diferentes. Posso ter um modelo de negócio fantástico e quando compro uma empresa na Moldávia não ser capaz de o pôr a funcionar”, alertou o empresário e investidor. Perante uma audiência de interessados na escalabilidade das empresas nacionais, Carlos Moreira da Silva disse que existe em Portugal uma oportunidade de mudança geracional e mostrou-se contra a entrada do Estado no capital da REN e de outras empresas.

No setor agroalimentar europeu, as operações de M&A ascenderam a 418, no primeiro semestre deste ano, com um crescimento de 25% no volume em relação aos mesmos seis meses de 2025.

No setor alimentar, com ou sem fundo soberano, essa hipótese não se vislumbra, portanto o mercado continuará a mexer-se com os tais investidores estratégicos e alguns fundos de private equity com lógicas de compra e desenvolvimento da companhia (buy and build).

Segundo o especialista Aníbal Castro Fabrica, a área alimentar está a experienciar “muitos deals de pequena e média dimensão e alguns megadeals, com os compradores estratégicos a liderar as movimentações”, sendo que “ingredientes, panificação, snacks e nutrição concentram o interesse”. Viu-se com a fusão da McCormick com a área alimentar da Unilever, a compra da Tate & Lyle pela Ingredion, a compra da Dawn Foods por parte da Puratos ou a compra da Frulact.

Na sua opinião, os dois fatores que irão pesar na atividade transacional nos próximos tempos serão a revisão das regras de concentrações por parte da UE e o acordo UE–Mercosul, dando preponderância a transações no Brasil, Peru e Chile. Da Cerealis, resta saber o plano para juntar a sua divisão de moagens com a da dona da Amparo avançará, bem como o negócio em Espanha, que foi ultrapassado pelas massas gaulesas. Tudo porque, afinal, cabem dois galos no mesmo poleiro.