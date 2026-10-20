PSP avança contra acampada em Lisboa e manifestantes desmontam tendas no Porto

O Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) interveio esta madrugada para retirar as tendas que se mantinham na Praça D. Pedro IV, no Rossio, tendo detido alguns manifestantes que alegadamente resistiram.

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De acordo com imagens transmitidas pelas televisões, pouco antes das 6h, a PSP deu um ultimato aos presentes, exigindo o fim da Acampada, numa operação lançada em simultâneo contra o acampamento no Porto.

Os manifestantes começaram por formar um cordão humano para atrasar a intervenção da PSP, mas o Corpo de Intervenção avançou contra o grupo e realizou várias detenções, tendo alguns ativistas acusado os agentes policiais de agressões.

No Porto, o grupo que estava há uma semana acampado na Praça D. João I em protesto pela falta de habitação, decidiu esta madrugada desmontar o acampamento perante a ameaça de uma intervenção policial. A situação foi idêntica ao que aconteceu na cidade de Lisboa, com a PSP a efetuar um ultimato aos presentes, exigindo a retirada das dezenas de tendas e ameaçando com a detenção dos resistentes.

Na segunda-feira à noite, um total de 35 pessoas tinha votado, em assembleia popular, permanecer acampada na cidade do Porto.

“As pessoas sentem-se muito, muito presas”, afirma porta-voz da Acampada

A Acampada de Lisboa, que pela terceira noite consecutiva se manteve numa praça da capital contra a crise social atual, registou “uma adesão crescente” e de “todo o tipo de pessoas” e exige que as suas “reivindicações sejam atendidas”.

A adesão ao protesto que se instalou na Praça D. Pedro IV, no Rossio, desde sábado, responde à situação política e à necessidade de “uma válvula de escape”, porque “as pessoas sentem-se muito, muito presas”, constata António Tonga, um dos porta-vozes da Acampada de Lisboa, em declarações à Lusa.

“Há uma prevalência de pessoas jovens, porque mal seria e estranho seria se assim não fosse, mas temos aqui todo o tipo de pessoas, (…) porque isto é algo que toda a gente sente, de uma forma ou de outra”, nota.

“Há uma dificuldade enorme, (…) as despesas com habitação significam muito no planeamento familiar, no planeamento individual, na sobrevivência, na subsistência das pessoas e, portanto, quando veem um movimento que, de alguma forma, quebra uma certa barreira, elas aderem”, aponta.

É o caso de Afonso Branco, músico e estudante universitário, que optou por deixar o conforto da casa da mãe e montar tenda na Acampada. “Senti uma adesão brutal. Eu quero participar nisto, eu quero estar aqui”, afirma o neto do já falecido músico e compositor José Mário Branco, consciente do seu lugar de privilégio.

“Isto não me afeta diretamente a mim ainda, porque eu vivo com a minha mãe e porque estudo e portanto sou uma pessoa que nunca esteve no processo de procurar casa, apesar de querer isso, (…) mas todos os meus amigos partilham casa uns com os outros, tenho irmãos que ainda vivem com a mãe ou com o pai e se calhar essas pessoas que estão a passar por isso podem não ter a possibilidade de estar aqui”, recorda.

Às críticas que têm sido feitas à Acampada, responde: “O caos e a violência estão no dia-a-dia das pessoas. As pessoas estão a tomar uma decisão muito importante na sua vida nestes dias (…), as pessoas estão a escolher meter as suas vidas de parte para um bem comum futuro”, elogia, acreditando que as autoridades não vão poder ignorar as reivindicações de uma concentração deste tipo numa zona tão turística de Lisboa.

“Apesar de ser um momento sempre muito assustador, estamos a proteger a nossa cidade. Estamos prontos e estamos rijos, sinto uma força muito grande e maravilhosas neste sítio”, descreve.

A Acampada de Lisboa ainda não decidiu o formato para comunicar as suas reivindicações às autoridades, mas sabe que, “para transformar em algo material a vontade coletiva”, é preciso “também articulá-la com os órgãos de soberania”, reconhece António Tonga, estimando que essa decisão seja tomada na próxima assembleia popular aberta, que se realizará esta terça-feira, pelas 19h.

Os manifestantes exigem a reversão da nova lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, um travão à aquisição de habitação por fundos imobiliários, o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.

A nova lei do arrendamento, aprovada na generalidade na Assembleia da República (com o voto a favor de PSD, IL e CDS-PP e a abstenção do Chega), introduz contratos mais flexíveis e despejos mais céleres.