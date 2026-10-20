Nicolau Santos nomeia diretora de RH em pleno concurso para novo mandato na RTP

Nicolau Santos nomeia diretora de RH em pleno concurso para novo mandato na RTPpremium
Carla Pereira, que transitou da Santa Casa, foi promovida a diretora de Recursos Humanos no dia 8 de outubro, quando decorre o concurso para a escolha de uma nova administração.
A RTP tem uma nova diretora de recursos humanos. Trata-se de Carla Pereira, que ingressou na empresa em dezembro de 2025 como diretora-adjunta, e substitui agora o diretor Hugo Rosado. A gestão da televisão pública, liderada por Nicolau Santos, nomeou a nova diretora em pleno concurso para a escolha de uma nova administração da RTP e foi definida como um “ato de gestão corrente”.
A decisão de Nicolau Santos foi recebida internamente com surpresa, pela escolha e pelo timing. A nova diretora, vinda da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entrou com o estatuto de diretora-adjunta…
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