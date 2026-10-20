Nicolau Santos nomeia diretora de RH em pleno concurso para novo mandato na RTP

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Nicolau Santos nomeia diretora de RH em pleno concurso para novo mandato na RTPpremium

Carla Pereira, que transitou da Santa Casa, foi promovida a diretora de Recursos Humanos no dia 8 de outubro, quando decorre o concurso para a escolha de uma nova administração.

A RTP tem uma nova diretora de recursos humanos. Trata-se de Carla Pereira, que ingressou na empresa em dezembro de 2025 como diretora-adjunta, e substitui agora o diretor Hugo Rosado. A gestão da televisão pública, liderada por Nicolau Santos, nomeou a nova diretora em pleno concurso para a escolha de uma nova administração da RTP e foi definida como um “ato de gestão corrente”.

A decisão de Nicolau Santos foi recebida internamente com surpresa, pela escolha e pelo timing. A nova diretora, vinda da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entrou com o estatuto de diretora-adjunta…

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