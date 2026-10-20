Sistema robótico Ion ultrapassa os 10 mil procedimentos de broncoscopia na Europa

O sistema endoluminal Ion, desenvolvido pela empresa tecnológica Intuitive, já foi utilizado em mais de 10 000 procedimentos de broncoscopia assistida por robô na Europa desde que obteve a marcação CE em 2023, segundo anunciou a empresa.

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O sistema incorpora um cateter ultrafino com tecnologia de deteção que permite aceder a nódulos pulmonares pequenos e complexos, localizados em zonas de difícil acesso, e posicionar com precisão os instrumentos de biópsia.

A nível mundial, existem mais de 1 000 sistemas Ion instalados em hospitais, que foram utilizados para realizar mais de 140 000 biópsias pulmonares em 2025, de acordo com dados da Intuitive. A empresa salienta que o diagnóstico precoce do cancro do pulmão pode contribuir para melhorar os resultados clínicos e facilitar o acesso ao tratamento adequado.