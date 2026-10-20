Visapress lança campanha contra uso ilegal de conteúdos jornalísticos

Criada pela EdsonTS, a campanha arranca a 21 de outubro e alerta para práticas como o clipping sem licença, a partilha de artigos em newsletters internas e a reprodução de notícias em apresentações.

A Visapress, entidade de gestão coletiva dos direitos de autor dos editores de imprensa em Portugal, está a lançar uma campanha nacional para sensibilizar empresas e instituições para a utilização não licenciada de conteúdos jornalísticos. Com o mote “Na Visapress valorizamos o jornalismo”, a iniciativa decorre durante duas semanas e estará presente na imprensa escrita, no digital e em meios regionais e locais.

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Criada pela EdsonTS, a campanha é composta por 15 peças publicitárias que alertam para práticas comuns nas organizações, como a realização de clipping sem licença, a partilha de artigos em newsletters internas e a reprodução de notícias em apresentações. Segundo a Visapress, estas utilizações exigem autorização ou licença, sendo as verbas cobradas entregues aos editores de imprensa, titulares dos direitos sobre os conteúdos.

“Hoje, apenas 16% do mercado potencial está licenciado. Muitas organizações fazem clipping ou partilham artigos sem saber que precisam de licença”, afirma Carlos Eugénio, diretor executivo da Visapress, citado em comunicado. O responsável acrescenta que a campanha pretende esclarecer estas situações e mostrar que o processo de licenciamento é simples, bastando contactar a entidade.

A iniciativa surge num contexto de crescente circulação de conteúdos digitais e de desafios relacionados com a desinformação e a utilização indevida de artigos, fotografias e reportagens, enquadra a entidade. A Visapress pretende, assim, reforçar a proteção dos direitos de autor e a valorização do jornalismo profissional.

“Uma notícia exige tempo, jornalistas e investimento. Quem a reproduz sem licença beneficia desse trabalho sem contribuir para ele. Se ninguém pagar o jornalismo, deixa de haver quem o faça”, defende Isabel Rodrigues, presidente do conselho de administração da entidade.

Para Edson Athayde, responsável criativo da campanha e CEO da agência, o objetivo foi chamar a atenção para gestos quotidianos nos escritórios, como copiar uma notícia para um relatório, evidenciando o trabalho necessário à produção jornalística. “Uma notícia copia-se em segundos, mas exige tempo, talento e investimento para existir”, resume.