A energia solar permitiu aos consumidores espanhóis poupar mais de 17 000 milhões de euros em apenas 18 meses
Um estudo da UNEF conclui que, sem a energia fotovoltaica, o preço da eletricidade no mercado grossista teria sido 86% mais caro.
A energia solar fotovoltaica permitiu aos consumidores espanhóis poupar 17 021 milhões de euros em apenas 18 meses, entre janeiro de 2025 e junho de 2026, graças à sua capacidade de reduzir o preço da eletricidade no mercado grossista, de acordo com um estudo da União Espanhola de Energia Fotovoltaica (UNEF), que quantifica o benefício económico desta tecnologia para o conjunto da sociedade espanhola.
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A análise indica que a eletricidade teria sido consideravelmente mais cara se não tivesse contado com o contributo da energia fotovoltaica. Durante o período analisado, o preço médio do mercado diário foi de 60,2 €/MWh, contra os 112 €/MWh que teria atingido sem a energia solar, o que representa uma redução de 46% ou, o que dá no mesmo: o preço da eletricidade teria sido 86% mais caro se não houvesse energia fotovoltaica.
Este efeito beneficia o conjunto dos consumidores, tanto as famílias como as empresas e a indústria, ao reduzir os custos da eletricidade no mercado grossista. A UNEF indicou que os resultados evidenciam a rentabilidade da aposta na energia solar: por cada euro que a sociedade espanhola investe em energia fotovoltaica, obtém uma poupança de oito euros no preço da eletricidade, de acordo com a relação entre investimento e poupança que implica a presença desta tecnologia no nosso mix energético.
Uma das principais conclusões do estudo é que o benefício económico da energia fotovoltaica não provém apenas das centrais solares instaladas em terreno. O autoconsumo das habitações e das empresas também contribui para reduzir o custo da eletricidade para o conjunto dos consumidores espanhóis.
De acordo com a análise da UNEF, dos 17 021 milhões de euros de poupança estimados ao longo dos 18 meses, 2 791 milhões correspondem à contribuição do autoconsumo, enquanto os restantes 14 230 milhões são atribuídos à produção das centrais fotovoltaicas em solo.
Quando uma habitação ou uma empresa produz e consome a sua própria eletricidade, reduz a quantidade de energia que precisa de adquirir da rede. Esta menor procura contribui para conter o preço do mercado da eletricidade e gera um benefício que vai além da poupança individual de quem dispõe de uma instalação de autoconsumo.
Desta forma, o autoconsumo não só permite reduzir a fatura de quem instala painéis solares, como também ajuda a baratear a eletricidade consumida pelos restantes agregados familiares, comércios e indústrias.
O estudo estima em 10 863 milhões de euros a poupança gerada pela energia fotovoltaica durante 2025, aos quais se somam outros 6 158 milhões de euros durante o primeiro semestre de 2026. A diferença entre o preço real da eletricidade e aquele que teria sido registado sem a energia fotovoltaica manteve-se durante todos os meses analisados. Em junho de 2026, por exemplo, o preço médio do mercado diário foi de 69,6 €/MWh, enquanto que, sem a contribuição das centrais solares e do autoconsumo, teria atingido os 162,7 €/MWh.
Estes resultados confirmam que a implantação da energia fotovoltaica constitui uma ferramenta fundamental para conter o custo da eletricidade e melhorar a competitividade da economia espanhola.
«A energia fotovoltaica é muito mais do que uma tecnologia de produção de eletricidade: é uma aposta estratégica na segurança energética e na competitividade de Espanha. Temos a enorme vantagem de dispor de um recurso próprio, abundante e gratuito, o sol, que nos permite produzir eletricidade sem depender da importação de combustíveis fósseis e reduzir a nossa exposição à volatilidade dos mercados internacionais», salientou José Donoso, diretor-geral da UNEF.
«Além disso, o autoconsumo está chamado a desempenhar um papel fundamental na reindustrialização do nosso país. Permite às empresas aceder a uma eletricidade mais competitiva, reduzir os seus custos energéticos e ganhar autonomia, criando melhores condições para atrair investimentos, desenvolver novas atividades industriais e gerar emprego. Apostar na energia fotovoltaica é apostar numa Espanha mais competitiva, mais industrial e com maior segurança de abastecimento», acrescentou.
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