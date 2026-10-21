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Abreu Advogados assina parceria com Latitudes 10

Esta parceria visa identificar "oportunidades de investimento na Venezuela, apoiar investidores nacionais e internacionais que queira investir naquele país".

A Abreu Advogados e a Latitudes 10, uma sociedade de consultoria e apoio à promoção do investimento na Venezuela, celebraram um protocolo de cooperação estratégica.

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Segundo a firma, esta parceria visa identificar oportunidades de investimento na Venezuela, apoiar investidores nacionais e internacionais que queira investir naquele país, promover a internacionalização de empresas, organizar missões empresariais e institucionais e promover conferências ou publicações alusivas ao investimento venezuelano.

A Abreu Advogados e a Latitudes 10 consideram que a atual evolução política e económica da Venezuela, caracterizada pela abertura da sua economia ao investimento internacional, na sequência do levantamento gradual das sanções internacionais e do início de um processo de normalização institucional, cria uma oportunidade única para o desenvolvimento de projetos empresariais, financeiros e institucionais.

 

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