Alcer e Feder apresentam a primeira comunidade para doentes com glomerulonefrite crónica

A Federação Nacional de Associações para a Luta contra as Doenças Renais (Alcer) e a Federação Espanhola de Doenças Raras (Feder), com a colaboração da Novartis, lançaram o GNConecta, uma plataforma pretende tornar-se uma comunidade de referência para doentes, familiares e cuidadores, com informação, ferramentas de apoio e espaços de participação para melhorar o conhecimento sobre estas doenças e reforçar o papel ativo do doente nos seus cuidados.

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As GNC são um conjunto de patologias que afetam a estrutura e a função do glomérulo, a parte do rim responsável pela filtração de resíduos e líquidos do sangue. Embora sejam pouco conhecidas, as GNC constituem uma das principais causas de doença renal crónica em Espanha, ficando apenas atrás da diabetes mellitus e da hipertensão arterial. Entre as formas mais graves encontra-se a glomerulopatia C3 (GC3), que apresenta uma sobrevivência renal a 10 anos após o diagnóstico de 40-60% e um elevado risco de recidiva pós-transplante (60-89%).

A doutora Teresa Cavero, nefrologista do Hospital Universitário 12 de Outubro, em Madrid, explica que «o diagnóstico de uma doença renal tem sempre um grande impacto emocional, ainda mais quando se trata de doenças glomerulares que afetam sobretudo os jovens. As restrições alimentares, a toma de vários medicamentos e os exames médicos podem afetar até mesmo a forma como se relacionam com o seu entorno. Por isso, conhecer e partilhar a sua experiência com pessoas que têm a mesma doença, manter uma boa relação com os profissionais de saúde e ter acesso fácil a informação fiável pode ser de grande ajuda».

O GNConecta representa um novo passo na aliança entre a ALCER, a FEDER e a Novartis, apresentada em março de 2026, com o objetivo de melhorar o diagnóstico e o acesso à informação sobre as doenças glomerulares crónicas. Além disso, dá continuidade ao Atlas das Glomerulonefrites Crónicas em Espanha 2025.

Integrada no site da ALCER, a GNConecta incluirá, entre outros recursos, conteúdos para compreender as doenças glomerulares e aprender a conviver com elas, um glossário de termos médicos, informações sobre a biópsia renal ou uma ferramenta de acompanhamento de sintomas, e pretende ampliar progressivamente os seus conteúdos.

Nas palavras de Manuel Arellano, presidente da ALCER, «a GNConecta pode ser um ponto de referência a que se pode recorrer quando o doente precisa de compreender o que lhe está a acontecer e o que pode fazer. Um espaço específico dedicado a estas doenças facilita que os doentes e as famílias saibam onde se dirigir para obterem informações comprovadas e avalizadas por profissionais especializados».

Por seu lado, Antonio Cabrera, membro do conselho de administração da FEDER, sublinha que «as doenças raras caracterizam-se por serem numerosas e muito heterogéneas. Por isso, iniciativas como a GNConecta são indispensáveis para que as famílias possam informar-se, compreender a sua doença e capacitar-se, especialmente no caso de uma doença rara como esta, sobre a qual não é fácil encontrar informação rigorosa e fiável».

Esther Espinosa, diretora de Comunicação e Relações com os Doentes da Novartis Espanha, salienta que «na Novartis, estamos empenhados em transformar a abordagem às doenças renais raras, colocando sempre as pessoas no centro».