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COP31. Fim dos combustíveis fósseis é “absolutamente essencial” e implementação é “prioritária”premium

"Não façamos da COP31 uma COP de intenções, mas uma COP de ação", apela Lídia Pereira, a eurodeputada que chefia delegação do Parlamento Europeu. Texto base para as negociações vai a votos na quinta.

O Parlamento Europeu vai votar, esta quarta-feira, a resolução que deverá guiar a ação da União Europeia na 31.ª Conferência das Partes (COP31), a cimeira do Clima que é organizada anualmente pelas Nações Unidas. A eurodeputada que chefiará a delegação do Parlamento Europeu, a portuguesa Lídia Pereira, espera que o bloco se bata para que seja acordada uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis e para que se implementem os compromissos já firmados, mais do que criar novas metas.

“É uma COP em que o prioritário é a implementação de todos os acordos que têm vindo a ser assinados. A prioridade é de facto respeitar as metas que já existem. Não…

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