Empresas vão ter mais tempo para levantar 434 milhões de euros que ainda estão no Fundo de Compensação do Trabalho

A ministra do Trabalho adiantou esta quarta-feira que as empresas terão mais tempo para resgatar os 434 milhões de euros que ainda estão no Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), admitindo, assim, uma prorrogação do prazo que está fixado atualmente em 31 de dezembro. Aos jornalistas, Maria do Rosário Palma Ramalho explicou, contudo, que ainda não está decidido qual será a duração desse adiamento , sendo que as confederações empresariais e a UGT defendem seis meses .

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