Encontro entre Zelensky e Witkoff foi “positivo”, diz Rubio

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, considerou positivos os contactos entre o emissário dos Estados Unidos Steve Witkoff, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na terça-feira, em Oslo.

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Rubio acrescentou que Witkoff estava, naquele momento, a caminho de um encontro com as autoridades russas, nomeadamente com o presidente, Vladimir Putin, em São Petersburgo, onde já chegou. “Foi positivo, nada de inesperado, nada de surpreendente. Agora, com estas ideias, ele pode ir a São Petersburgo e partilhá-las com o lado russo. Vamos ver se conseguimos obter alguns avanços”, declarou Marco Rubio aos jornalistas na Índia, onde se encontra a realizar uma visita oficial.

A iniciativa diplomática de Witkoff ocorre após uma semana de forte tensão entre a Ucrânia e os Estados Unidos, sobretudo no que diz respeito à partilha de informações e às comunicações via SpaceX, a empresa de telecomunicações e de alta tecnologia de Elon Musk.

A este propósito, o chefe da diplomacia norte-americana reiterou que os Estados Unidos não foram previamente informados sobre a redução da velocidade das comunicações via satélite da SpaceX — utilizadas pela Ucrânia nas operações no campo de batalha contra a Rússia. “O Presidente [dos Estados Unidos] não tem qualquer relação com as decisões tomadas pela Starlink, pela Starshield ou por [Elon] Musk”, afirmou. “É uma empresa privada. O Presidente não dirige essa empresa e não lhe pode ordenar nada (…). Não houve qualquer conhecimento prévio” sobre o assunto, acrescentou.

Segundo o Wall Street Journal, Elon Musk ordenou a limitação dos serviços da rede de satélites Starshield na Ucrânia, embora o multimilionário tenha afirmado, anteriormente, que qualquer restrição a este sistema teria sido decidida, em última instância, por Donald Trump.

Ao abordar as negociações diplomáticas em curso, Rubio observou que no centro delas estão as zonas do Donbass que a Rússia reivindica. Questionado se o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, vai participar na próxima semana numa reunião dos países do G20 em Atlanta, Estados Unidos, disse esperar que o ministro esteja presente, embora não tenha confirmado a eventual presença.

É possível que o Presidente russo “também compareça” na cimeira do G20 em Miami, em dezembro, “embora não tenhamos confirmação disso”, acrescentou Marco Rubio.

O Presidente Donald Trump convidou a Rússia a participar nos encontros que se vão realizar nos Estados Unidos.