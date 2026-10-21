Ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques entra na comissão executiva do Grupo Pestana

A antiga secretária de Estado do Turismo Rita Marques vai juntar-se à comissão executiva do Grupo Pestana, assumindo os pelouros de tecnologias de informação e marketing, avança o grupo em comunicado. A ex-governante liderava até agora a Fundação Livraria Lello, no Porto, depois de em 2023 ter estado envolvida em polémica por ter aceitado o convite para ir trabalhar para o World of Wine (WoW), projeto turístico da dona da Taylor’s.

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Rita Marques junta-se agora ao grupo Pestana, que vai ainda reforçar a sua comissão executiva com a ex-administradora do Montepio Helena Soares de Moura, que fica com as áreas de Recursos Humanos Corporativos e Comunicação & Relações Institucionais.

“Com estas designações, o Pestana Hotel Group reforça a sua estrutura de gestão com duas profissionais com percursos consolidados de liderança e experiências distintas, mas complementares”, refere o grupo hoteleiro em comunicado enviado às redações.

Antes de integrar o Pestana Hotel Group, Rita Marques desempenhava as funções de presidente da Fundação Livraria Lello e de Program Director na Porto Business School.

“Estas duas entradas traduzem uma renovação importante da Comissão Executiva e reforçam o Pestana Hotel Group em áreas estratégicas para o seu desenvolvimento. Os novos membros da Comissão Executiva trazem percursos distintos e complementares, que acrescentam novas competências à nossa gestão e à capacidade do Grupo para continuar a crescer, inovar e consolidar a sua presença nos diferentes mercados”, realça o CEO José Theotónio.

Rita Marques foi secretária de Estado de António Costa entre outubro de 2019 e dezembro de 2022. Um mês e meio após sair do Governo, foi convidada para o cargo de administradora da The Fladgate Partnership. Surgiram então alegações de que estaria em causa a lei de incompatibilidades, incluindo por parte do então presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também da própria autarquia gaiense. Este coro de críticas levou então Rita Marques a desistir de liderar a empresa de turismo.