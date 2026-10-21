Ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques entra na comissão executiva do Grupo Pestana
Rita Marques, que no início de 2023 esteve envolvida num caso polémico devido ao convite para dirigir uma empresa na área do turismo, vai ficar responsável pela área de TI e marketing.
A antiga secretária de Estado do Turismo Rita Marques vai juntar-se à comissão executiva do Grupo Pestana, assumindo os pelouros de tecnologias de informação e marketing, avança o grupo em comunicado. A ex-governante liderava até agora a Fundação Livraria Lello, no Porto, depois de em 2023 ter estado envolvida em polémica por ter aceitado o convite para ir trabalhar para o World of Wine (WoW), projeto turístico da dona da Taylor’s.
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Rita Marques junta-se agora ao grupo Pestana, que vai ainda reforçar a sua comissão executiva com a ex-administradora do Montepio Helena Soares de Moura, que fica com as áreas de Recursos Humanos Corporativos e Comunicação & Relações Institucionais.
“Com estas designações, o Pestana Hotel Group reforça a sua estrutura de gestão com duas profissionais com percursos consolidados de liderança e experiências distintas, mas complementares”, refere o grupo hoteleiro em comunicado enviado às redações.
Antes de integrar o Pestana Hotel Group, Rita Marques desempenhava as funções de presidente da Fundação Livraria Lello e de Program Director na Porto Business School.
“Estas duas entradas traduzem uma renovação importante da Comissão Executiva e reforçam o Pestana Hotel Group em áreas estratégicas para o seu desenvolvimento. Os novos membros da Comissão Executiva trazem percursos distintos e complementares, que acrescentam novas competências à nossa gestão e à capacidade do Grupo para continuar a crescer, inovar e consolidar a sua presença nos diferentes mercados”, realça o CEO José Theotónio.
Rita Marques foi secretária de Estado de António Costa entre outubro de 2019 e dezembro de 2022. Um mês e meio após sair do Governo, foi convidada para o cargo de administradora da The Fladgate Partnership. Surgiram então alegações de que estaria em causa a lei de incompatibilidades, incluindo por parte do então presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também da própria autarquia gaiense. Este coro de críticas levou então Rita Marques a desistir de liderar a empresa de turismo.
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