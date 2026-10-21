Fusão da SpaceX e Tesla pode criar gigante de 3,5 biliões de dólares. Qual é o plano de Musk?

A eventual fusão entre a gigantes SpaceX e a Tesla poderá dar origem a uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, reunindo negócios que vão dos automóveis elétricos aos foguetões, passando pelos satélites, pela robótica e pela inteligência artificial (IA). A operação juntaria duas empresas avaliadas em cerca de 3,5 biliões de dólares (ou 3,5 trillions, no original em inglês), com potencial para explorar sinergias em áreas estratégicas para Elon Musk.

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A possibilidade de unir as duas empresas não é nova, mas ganhou outra dimensão esta terça-feira. O Financial Times (FT) noticiou que ambas constituíram comités especiais para analisar uma eventual fusão, enquanto Musk manifestou publicamente o seu apoio à operação, embora tenha ressalvado que ainda não há acordo sobre os termos nem garantias de que venha a concretizar-se.

“Acho que seria uma boa ideia? Sim. Mas, no final de contas, os acionistas têm de apoiar esta iniciativa”, afirmou o empresário, acrescentando que, enquanto presidente executivo das duas empresas, não pode participar nas discussões. Musk considera que “há muitas vantagens em combinar as duas empresas”, apontando oportunidades de colaboração no desenvolvimento de inteligência artificial, na conceção de chips e na robótica.

Uma avaliação conjunta de 3,5 biliões de dólares

A dimensão financeira da operação ajuda a perceber a (grande) ambição do projeto. Com base nas cotações de fecho de terça-feira, a SpaceX, que entrou para o Nasdaq apenas em junho passado, está avaliada em cerca de 2,01 biliões de dólares, enquanto a capitalização bolsista da Tesla ronda os 1,48 biliões. Somadas, as duas empresas atingem aproximadamente 3,5 biliões de dólares, um valor que colocaria o grupo combinado entre as maiores cotadas do mundo, acima da Amazon, mas abaixo de empresas como a Nvidia, a Apple, a Microsoft e a Alphabet, de acordo com as avaliações de mercado atuais.

O valor conjunto, contudo, não corresponde necessariamente ao preço de uma eventual fusão. A capitalização bolsista resulta do valor de mercado das ações de cada empresa, enquanto os termos de uma operação desta dimensão terão de determinar a participação que os acionistas de cada uma receberão na nova estrutura. A relação de troca entre ações, eventuais prémios e a forma como os negócios serão avaliados poderão alterar a distribuição do capital e o valor atribuído à empresa resultante.

O FT estima que a entidade combinada poderá reunir mais de 155 mil trabalhadores e gerar receitas anuais na ordem dos 153 mil milhões de dólares. Para além da escala, a operação permitiria juntar atividades com perfis muito diferentes, desde a produção automóvel e o armazenamento de energia até aos serviços de internet por satélite, aos lançamentos espaciais e à infraestrutura de computação para inteligência artificial.

A avaliação reflete também as expectativas em torno dos negócios que Musk pretende desenvolver nos próximos anos. No caso da Tesla, os investidores não estão apenas a avaliar as vendas de automóveis elétricos, mas também as perspetivas associadas aos robotáxis, à condução autónoma e aos robôs humanoides Optimus. Na SpaceX, a expansão da Starlink e a entrada cada vez mais expressiva no negócio da inteligência artificial estão a ampliar o alcance da empresa para lá dos foguetões e dos serviços de lançamento.

A inteligência artificial aproxima os dois negócios

A IA é um dos principais pontos de ligação entre as empresas. A SpaceX tem vindo a reforçar a sua atividade em computação e serviços de IA, enquanto a Tesla procura aplicar esta tecnologia aos veículos autónomos, à robótica e à automatização industrial.

Os resultados do terceiro trimestre da SpaceX ilustram esta transformação. A empresa registou receitas de 14,6 mil milhões de dólares, mais 161% do que no período homólogo, e um lucro líquido de 4,4 mil milhões. A divisão de inteligência artificial, designada Super Intelligence, gerou 7,6 mil milhões de dólares em receitas, tornando-se a maior atividade da empresa em volume de negócios nesse trimestre. A área de conectividade, que inclui a Starlink, contribuiu com 5,2 mil milhões de dólares, enquanto o negócio espacial gerou 1,8 mil milhões, segundo dados divulgados pela empresa e noticiados pela Reuters.

Estes números ajudam a explicar por que razão a aproximação à Tesla poderá fazer sentido. A SpaceX dispõe de capacidade de computação e de uma rede global de satélites, enquanto a Tesla desenvolve sistemas autónomos, baterias, soluções de armazenamento de energia e tecnologias de fabrico. A partilha de recursos poderá acelerar projetos que dependem de investimento intensivo em tecnologia e infraestrutura.

Uma das iniciativas já anunciadas em conjunto é a Terafab, um projeto de fabrico de semicondutores e computação para inteligência artificial destinado a responder às necessidades dos veículos autónomos, dos robôs Optimus e dos centros de dados associados aos negócios de Musk. A produção em volume está apontada para o final de 2028.

A colaboração poderá estender-se ainda à utilização da conectividade da Starlink nos robotáxis e noutros sistemas autónomos, assim como ao aproveitamento das baterias e das soluções de armazenamento da Tesla para responder às necessidades energéticas dos centros de dados. A experiência industrial da fabricante automóvel na automatização de fábricas poderá, por sua vez, contribuir para aumentar a escala da produção de veículos espaciais.

Investimento elevado e riscos financeiros

A dimensão dos investimentos necessários para concretizar esta estratégia constitui, contudo, um dos principais desafios. Apesar do crescimento das receitas e dos lucros no terceiro trimestre, a SpaceX registou despesas de investimento de 19,6 mil milhões de dólares no período e prevê gastar entre 35 mil milhões e 40 mil milhões no trimestre em curso. Grande parte deste esforço está associada à expansão da infraestrutura de IA.

A fusão poderá facilitar a partilha de recursos financeiros e de serviços, reduzir custos administrativos e permitir que o capital seja aplicado nos projetos considerados prioritários. Mas a união não elimina as necessidades de financiamento: concentra numa única estrutura negócios que exigem investimentos avultados e cujos resultados dependem da concretização de objetivos tecnológicos ambiciosos.

Os acionistas da Tesla passariam a estar expostos aos resultados da atividade espacial e da infraestrutura de IA da SpaceX, enquanto os investidores desta última ganhariam acesso aos negócios de automóveis, energia, condução autónoma e robótica da fabricante. A diversificação poderá abrir oportunidades, mas também aumentará a exposição a riscos técnicos, comerciais e regulatórios que nem sempre estão relacionados entre si.

Além disso, o peso crescente da inteligência artificial na estratégia de Musk levanta questões sobre o retorno dos investimentos. A construção de centros de dados, o desenvolvimento de chips e a expansão da capacidade de computação exigem avultados recursos antes de todos os projetos atingirem maturidade comercial. O crescimento das receitas da SpaceX demonstra a dimensão da oportunidade, mas não garante que o investimento futuro gere retornos proporcionais ao capital aplicado.

Musk pode reforçar o controlo sobre o grupo

A eventual fusão poderá ter também consequências para a estrutura de poder dentro das empresas. Musk detém cerca de 85% dos direitos de voto da SpaceX, através de ações com direitos de voto reforçados, mas tem uma participação de cerca de 20% na Tesla. Uma operação que combine as duas empresas poderá alterar significativamente o equilíbrio acionista e reforçar a sua influência sobre o grupo resultante.

Segundo estimativas citadas pela Reuters, a participação de Musk nos direitos de voto da empresa combinada poderá atingir cerca de 57% a 58%, dependendo da relação de troca de ações escolhida. Não existe, contudo, qualquer rácio acordado entre as duas empresas, pelo que estes valores representam apenas cenários indicativos.

A governação constitui, por isso, uma questão central. Musk lidera ambas as empresas e tem interesses diretos na operação, razão pela qual afirmou não participar nas discussões. Os comités especiais de administradores independentes terão de analisar os termos e avaliar se a fusão corresponde aos interesses dos acionistas.

A aprovação dos investidores da Tesla será outro obstáculo. Musk reconheceu que será necessário obter o apoio de uma maioria de todas as ações, e não apenas da maioria dos votos expressos, o que torna a participação dos acionistas particularmente relevante. A operação poderá ainda enfrentar um escrutínio regulatório acrescido: a SpaceX mantém contratos com o Governo norte-americano, incluindo nas áreas da defesa e da exploração espacial, enquanto a Tesla tem uma presença industrial importante na China.

A combinação destes interesses poderá levantar questões de segurança nacional e de acesso a tecnologias estratégicas, tanto nos Estados Unidos como noutros mercados. A complexidade da operação não se limita, assim, à avaliação financeira, sendo que será necessário conciliar atividades sujeitas a enquadramentos regulatórios distintos e demonstrar que as sinergias justificam os riscos adicionais assumidos pelos investidores.

Por agora, a fusão continua em fase de análise. A dimensão dos negócios de Musk e a crescente sobreposição entre as suas estratégias de IA, robótica, energia e infraestrutura espacial tornam a operação plausível do ponto de vista industrial. Mas, para os acionistas, a questão decisiva será perceber se a concentração destes ativos cria valor suficiente para compensar os custos, os riscos financeiros e as dificuldades de execução de um projeto desta escala.