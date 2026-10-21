Getty Images pede insolvência nos EUA

O banco de imagens está a avançar com um plano de reestruturação, depois da sua fusão de 3,7 mil milhões de dólares com a Shutterstock ter colapsado este verão.

A Getty Images, um dos maiores bancos de imagens do mundo, com fotografia editorial, vídeo e música, pediu esta quarta-feira insolvência nos EUA, ao abrigo do Chapter 11 da legislação norte-americana, para avançar com o plano de reestruturação anunciado na semana passada, noticia a Reuters.

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O plano prevê retirar a Getty Images de bolsa, passando as entidades afiliadas à família Getty e à Koch Equity Development a deter 100% da empresa reorganizada. As duas partes comprometeram-se a investir até 533 milhões de dólares (474 milhões de euros) em novo capital próprio no âmbito da reestruturação.

A GettyImagesabandonou em julho a fusão de 3,7 mil milhões de dólares (3,29 mil milhões de euros) com a rival Shutterstock, depois de ter decidido, a 30 de junho, não prosseguir com o processo de venda do negócio editorial desta última. A autoridade britânica da concorrência tinha condicionado a aprovação da operação à venda desse negócio. Por trás da reestruturação estão também a dívida elevada e a crescente concorrência de imagens geradas por inteligência artificial (IA), que têm pressionado o negócio da Getty.

A fornecedora de conteúdos visuais afirmou que continuará a operar normalmente durante todo o processo, sem impacto previsto para os contribuidores de conteúdos, parceiros, clientes, trabalhadores ou fornecedores. A reestruturação deverá ficar concluída até ao final do ano.