Habitação

Direto Partidos da direita ‘ligam’ crise da habitação à entrada de imigrantes

  • ECO
  • 15:30

Oposição aprovou em bloco um recurso apresentado pelo Livre para que se realize imediatamente um debate de urgência sobre a crise da habitação. Acompanhe aqui.

O Parlamento está esta quarta-feira a debater de urgência o tema da habitação. A maioria dos deputados do hemiciclo aprovou esta discussão que ocupará o primeiro ponto da ordem de trabalhos. PSD e CDS votaram contra.

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Este debate foi recusado duas vezes pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, alegando que se mantinha a inobservância do intervalo temporal entre debates de urgência, mas o Livre recorreu e a discussão acabou aprovada.

Acompanhe aqui as principais intervenções parlamentares.

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