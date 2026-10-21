Direto Partidos da direita ‘ligam’ crise da habitação à entrada de imigrantes
Oposição aprovou em bloco um recurso apresentado pelo Livre para que se realize imediatamente um debate de urgência sobre a crise da habitação. Acompanhe aqui.
O Parlamento está esta quarta-feira a debater de urgência o tema da habitação. A maioria dos deputados do hemiciclo aprovou esta discussão que ocupará o primeiro ponto da ordem de trabalhos. PSD e CDS votaram contra.
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Este debate foi recusado duas vezes pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, alegando que se mantinha a inobservância do intervalo temporal entre debates de urgência, mas o Livre recorreu e a discussão acabou aprovada.
Acompanhe aqui as principais intervenções parlamentares.
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