Habitação em Foco: O papel do crédito na compra de casa

O crédito à habitação é o tema do segundo episódio do podcast “Habitação em Foco”, uma parceria entre o ECO e a Zome, que conta com a participação de Ana Fernandes, CFO da Zome, e Carlos Figueiredo, diretor comercial de Redes Externas, canal de mediação na Caixa Geral de Depósitos. Apesar da subida das taxas de juro obrigar as famílias a voltarem a avaliar o peso das prestações nos seus orçamentos, os especialistas garantem que a procura por casa continua elevada e a oferta insuficiente.

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Para Ana Fernandes, o principal problema do mercado continua a ser a falta de habitação disponível. “Nós continuamos com muita procura e acabamos por ter é de filtrar mais os compradores”, afirmou. A responsável destacou ainda a importância do papel dos profissionais, que ajudam os clientes a avaliar a sua capacidade financeira, a tolerância ao risco e o impacto da prestação na qualidade de vida, para que possam tomar decisões mais ajustadas às suas necessidades.

A importância da informação e do aconselhamento também foi destacada por Carlos Figueiredo, que enalteceu uma mudança de paradigma fruto de uma maior literacia financeira: “os clientes procuram hoje conhecer as condições de financiamento antes de escolher casa, ao contrário do que acontecia há alguns anos”. Acrescentou, por isso, que a intermediação de crédito assume, neste processo, um papel relevante na comparação de propostas e na procura de soluções adequadas a cada família.







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Entre as opções disponíveis, Carlos Figueiredo realçou a evolução da oferta bancária, nomeadamente das taxas mistas, que combinam um período inicial de taxa fixa com uma fase posterior de taxa variável. Ainda assim, sublinhou que a escolha depende das necessidades de cada cliente e que a decisão não deve procurar apenas antecipar a evolução das taxas de juro, mas garantir uma solução sustentável a médio e longo prazo.

Apesar das alternativas de financiamento, ambos apontam a escassez de habitação como um dos principais entraves à compra. Além de melhorar a oferta, a CFO da Zome garantiu que é necessário repensar as necessidades habitacionais “e a relação entre a localização da casa, os transportes e os custos associados”. A mesma opinião foi partilhada por Carlos Figueiredo, que reforçou: “O crédito pode encontrar soluções para diferentes perfis, mas não resolve, por si só, a falta de casas disponíveis”.

O episódio abordou ainda a importância da literacia financeira, as diferentes opções de taxa de juro e o papel do aconselhamento na escolha de soluções de crédito ajustadas às necessidades e à capacidade financeira de cada família. Veja, abaixo, a conversa completa: