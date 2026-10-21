Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz centra a sua atenção na qualidade de vida das mulheres com cancro da mama

Para além do tratamento: corpo, emoções, imagem e vida quotidiana», no qual se deu visibilidade às necessidades das doentes com cancro da mama e se disponibilizaram recursos que contribuem para melhorar a sua qualidade de vida.

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O cancro da mama é o tumor mais frequente nas mulheres e os avanços no seu diagnóstico e tratamento contribuíram para melhorar significativamente o seu prognóstico, com uma taxa de sobrevivência próxima dos 88 por cento. O Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz salientou que o tratamento desta doença também requer abordar as sequelas físicas, as alterações na imagem corporal e as repercussões emocionais que podem surgir durante o tratamento e persistir após o seu término.

«Não devemos falar apenas de sobrevivência; temos de falar de como as nossas pacientes sobrevivem, da sua qualidade de vida», salientou a doutora María Luisa Sánchez de Molina Rampérez, especialista do Serviço de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo e coordenadora da Secção de Mama da Unidade de Cirurgia Endócrina e da Mama do hospital madrileno. Sublinhou a importância de atender às necessidades que vão além dos tratamentos estritamente médicos e de criar espaços onde as mulheres possam partilhar as suas experiências e as das suas famílias, sentir-se ouvidas e encontrar apoio durante a doença.

O evento reuniu diferentes perspetivas profissionais para abordar questões como a atividade física e a nutrição, os efeitos secundários da doença e do seu tratamento, a sexualidade, a reconstrução da imagem corporal, a maquilhagem e o autocuidado, o vestuário, a alopecia e o bem-estar.

O programa incluiu também um espaço dedicado às experiências em primeira pessoa, com a participação de uma doente, um familiar e representantes do Reto Pelayo — expedição anual protagonizada por cinco mulheres que venceram um cancro —, além de uma sessão sobre recursos de apoio e acompanhamento a cargo da Associação Espanhola Contra o Cancro (AECC).

TRATAMENTOS PERSONALIZADOS

Os avanços científicos têm permitido adaptar cada vez mais os tratamentos às características biológicas de cada tumor. A Fundação Jiménez Díaz explicou que, no centro, as decisões terapêuticas são avaliadas semanalmente em comités multidisciplinares, nos quais diferentes especialistas partilham os seus conhecimentos para oferecer a opção mais adequada em cada caso. Este processo incorpora também as preferências e circunstâncias — em suma, a voz — das mulheres.

«Estamos na era das decisões partilhadas», afirmou a Dra. Sánchez de Molina, que salientou a importância de explicar de forma compreensível as evidências científicas, as alternativas disponíveis e os possíveis efeitos secundários dos tratamentos, para que cada doente possa participar ativamente nas decisões relativas à sua saúde.

Nesta linha, a especialista partilhou também o desenvolvimento, por parte do hospital madrileno e no âmbito de uma bolsa do Fundo de Investigação em Saúde (FIS), de uma aplicação destinada a apoiar a tomada de decisões partilhadas, com o objetivo de facilitar a compreensão e a participação das doentes na escolha do seu tratamento.

BEM-ESTAR DAS DOENTES

A evolução da cirurgia mamária também ampliou as possibilidades de preservar a imagem corporal e a sua funcionalidade. Quando as características do tumor o permitem, é possível conservar a glândula mamária com resultados oncológicos equivalentes. Nos casos em que é necessária uma mastectomia, determinadas técnicas permitem preservar a pele, e até mesmo o complexo areola-mamilo, e realizar reconstruções em colaboração com especialistas em Cirurgia Plástica.

Além disso, o estudo do linfonodo sentinela permite determinar quais as doentes que podem evitar uma extirpação mais ampla dos linfonodos axilares, reduzindo o risco de sequelas como o linfedema ou limitações funcionais do braço. As técnicas minimamente invasivas, a endoscopia e a cirurgia robótica também ampliaram as possibilidades cirúrgicas em casos selecionados.

«O resultado de uma cirurgia mamária, hoje em dia, deve ser avaliado tanto pelo controlo da doença como pelo seu impacto na vida da doente», salientou a cirurgiã, que insiste na necessidade de individualizar as opções para preservar a segurança oncológica e o bem-estar de cada mulher.

Entre as possíveis sequelas do processo encontram-se a queda de cabelo, alterações na pele e nas unhas, cicatrizes, alterações da sensibilidade, limitações de mobilidade do ombro, cansaço e dores articulares. Também podem surgir dificuldades na esfera sexual, alterações na imagem corporal e repercussões emocionais. O exercício físico adaptado, a reabilitação, o acompanhamento clínico e as intervenções específicas permitem dar resposta a muitas destas necessidades e favorecer a recuperação funcional.

«As alterações físicas decorrentes do cancro da mama e dos seus tratamentos podem afetar a imagem corporal, a autoestima e a vida emocional e social, e cada doente vive-as de forma diferente», salientou, por seu lado, a Dra. Victoria Trasmonte, chefe do Serviço de Medicina Estética da Fundação Jiménez Díaz, referindo que «os cuidados estéticos podem contribuir para o bem-estar emocional e a sensação de autonomia», ajudando a lidar com estas alterações e proporcionando um espaço de autocuidado e de ligação com outras pessoas.

No entanto, adverte ela, «não constituem um tratamento contra o cancro nem têm de ser do interesse de todas», mas sim «devem ser avaliados individualmente e aplicados sob a supervisão da equipa oncológica, como complemento — nunca como substituto — do tratamento». Por isso, recomenda às doentes que consultem profissionais com experiência em oncologia estética e que coordenem com a sua equipa oncológica qualquer recomendação antes de utilizarem novos produtos ou de se dirigirem a salões de beleza, uma vez que alguns tratamentos podem tornar a pele mais sensível ou aumentar o risco de infeção.

De qualquer forma, insiste, «não estão sozinhas: podem pedir orientação em cada etapa e receber um acompanhamento seguro e adaptado às suas necessidades. A coordenação entre especialidades é imprescindível para oferecer um atendimento integral. Às contribuições da Medicina Estética juntam-se as da Psicologia, que ajuda a lidar com a incerteza e as dificuldades emocionais, da Nutrição, que permite atender às necessidades alimentares e ao estado nutricional, e da Enfermagem, que desempenha um papel essencial no acompanhamento, na educação para a saúde e no controlo dos efeitos secundários. A isto juntam-se a reabilitação e os cuidados complementares orientados para o bem-estar e a imagem pessoal, sempre com profissionais qualificados e tendo em conta os tratamentos oncológicos de cada doente.

ACOMPANHAMENTO

O diagnóstico de cancro da mama representa uma mudança importante na vida de uma mulher e pode desencadear medo, ansiedade, incerteza ou uma reação inicial de bloqueio. Estas emoções evoluem ao longo do processo e podem reaparecer mesmo após o término dos tratamentos, perante situações como uma consulta médica, um exame diagnóstico ou a recordação da doença.

Nesse sentido, a Dra. Mónica Jiménez Giménez, psicóloga clínica especialista do mesmo hospital, explicou que estas reações fazem parte do processo de adaptação e que a sua intensidade pode variar consoante a pessoa e as suas circunstâncias. Durante as primeiras fases, compreender a informação médica e contar com apoio pode ajudar a lidar com a incerteza. Entre as suas recomendações, destacou a utilidade de ir acompanhada às consultas para reter melhor a informação e esclarecer dúvidas, bem como reorganizar progressivamente as rotinas para incorporar hábitos de autocuidado, atividade física e momentos gratificantes.

Embora o medo e a ansiedade possam surgir pontualmente durante a recuperação, é aconselhável solicitar uma avaliação psicológica especializada quando o mal-estar se mantém de forma constante, é difícil de aliviar, interfere nas atividades quotidianas ou é acompanhado por crises de ansiedade ou pesadelos frequentes.

O ambiente familiar e social também desempenha um papel importante no bem-estar das doentes. «Acompanhar não significa exigir que uma mulher se mostre forte ou positiva em todos os momentos; significa respeitar o seu ritmo emocional e permitir-lhe expressar o medo, a tristeza ou a incerteza, sem tentar alterar imediatamente o que ela sente», salienta a psicóloga: «ouvir e compreender, a par de promover momentos de prazer quando a pessoa estiver preparada, pode contribuir para oferecer um apoio mais adequado às suas necessidades», sublinha.

O evento destacou, assim, a importância de acompanhar cada mulher a partir de uma perspetiva que contemple tanto a evolução clínica como as repercussões da doença na sua vida quotidiana. Porque, como recordou a Dra. Sánchez de Molina, «sentir-se ouvida e compreendida também faz parte dos cuidados».