Mais membros ajudam Ordem dos Contabilistas Certificados a lucrar 813 mil euros até setembro

A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) obteve lucros de 813 mil euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa um aumento de 49,3% em comparação com o resultado líquido alcançado entre janeiro e setembro de 2025. Este crescimento é justificado pela subida do valor das quotas, devido ao maior número de membros inscritos, e por uma forte participação na formação eventual.

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O relatório intercalar divulgado pela Ordem liderada por Paula Franco mostra ainda que os lucros obtidos até setembro ficam 52,9% acima do valor orçamentado para 2026, num período em que os rendimentos da OCC entre janeiro e setembro apresentaram um valor de 21,35 milhões de euros, mais 11,3% em relação ao período homólogo de 2025.

Este aumento é “justificado sobretudo devido ao aumento das quotizações, da formação eventual [realizada em julho sobre o pacote da habitação, novo ciclo contributivo e cibersegurança], mas também dos serviços de informática do TOConline e ao aumento dos trabalhos para a própria entidade no âmbito do projeto de desenvolvimento informático de novas ferramentas TOConline, email profissional, Pasta CC, Portal do Membro e da plataforma de gestão de eventos”, pode ler-se no documento.

A Ordem recebeu 9,4 milhões de euros de quotas dos seus membros, mais 7,3% do que o valor recebido em período homólogo de 2025. A previsão é que o valor arrecadado em quotas cresça 738.972 euros (6,3%) este ano. A OCC relembra também que o seu pagamento “é uma obrigação estatutária e um fator fundamental para que a Ordem continue a desenvolver as suas atividades e apoio a todos os seus membros”. Por outro lado, as dívidas dos membros aumentaram 2,2% para quase 2,2 milhões de euros.

Mais 1.500 novos membros inscritos

O mesmo relatório revela ainda que foram recebidas 2.945 candidaturas no período de 1 de janeiro a 30 de setembro de 2026, tendo sido admitidos 1.502 novos membros, mais 36 reinscrições. Isto depois de terem sido admitidos 2.113 membros em 2024 e mais 4.184 no ano passado. Um aumento que se registou depois de se ter alterado a lei-quadro das ordens profissionais e, consequentemente, o estatuto da OCC, reformulando e simplificando as regras de acesso à profissão.

“Estes resultados refletem, por um lado, a confiança depositada na Ordem e, por outro, o prestígio crescente da profissão, hoje reconhecida como uma carreira sólida, valorizada e socialmente relevante”, refere a OCC, notando que a “elevada procura associada ao novo modelo de acesso contribui igualmente para o rejuvenescimento da classe e para a sustentabilidade futura da profissão, reafirmando o papel central do contabilista certificado na vida económica e institucional do país, sem prejuízo da exigência, do rigor técnico e da qualificação dos futuros profissionais”.

Os dados mais recentes, divulgados durante o 8.º Congresso da OCC, que se realizou em setembro, mostraram que apenas 15% dos profissionais têm menos de 40 anos, sendo que 57% têm 50 anos ou mais.

OCC aposta na IA, mas mantém proximidade

O rejuvenescimento da classe é necessário numa altura em que o foco está virado para as novas tecnologias, nomeadamente no apoio que é prestado aos profissionais. De acordo com a OCC, “mantém-se a aposta no desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial que permita aos consultores e aos contabilistas certificados aceder a respostas técnicas fundamentadas exclusivamente nos dados e na informação disponibilizados pela OCC, contribuindo para uma maior eficiência, rapidez e consistência no apoio técnico prestado aos membros”.

Apesar disso, a Ordem liderada por Paula Franco continua a privilegiar a proximidade. O relatório mostra que o atendimento presencial apresentou um crescimento de 18,7%, passando de 251 para 298 atendimentos, “o que demonstra a importância da proximidade e do contacto direto com os membros da Ordem”.

Por outro lado, o atendimento telefónico registou 7.401 contactos, face aos 9.017 verificados no período homólogo de 2025, correspondendo a uma diminuição de 17,9%. Também as questões escritas respondidas apresentaram uma redução de 6,7%, passando de 5.797 para 5.409 respostas.