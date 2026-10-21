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Netflix aumenta lucro trimestral mas espera vender menos publicidade

 Lusa,

A Netflix lucrou 3,66 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, mais 44% em termos homólogos, e as receitas subiram 12%. Mas a empresa reduziu a projeção para as vendas de publicidade.

A plataforma de streaming Netflix anunciou esta terça-feira um lucro de 3,66 mil milhões de dólares (3,3 mil milhões de euros) entre julho e setembro, mais 44% face ao período homólogo, com as receitas também em alta.

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Segundo a empresa norte-americana, a receita subiu 12%, de 11,51 mil milhões de dólares (10,24 mil milhões de euros) para 12,87 mil milhões.

Apesar de os resultados no terceiro trimestre terem ficado ligeiramente acima das expectativas dos analistas, a empresa reduziu a sua projeção para as vendas de publicidade, gerando preocupações sobre uma desaceleração no crescimento de receitas.

“Com a Netflix sob pressão para encontrar fontes de receita alternativas para além das subscrições, é preocupante que a empresa tenha reduzido a sua estimativa para o segmento publicitário“, afirmou Ross Benes, analista sénior da eMarketer.

“Reformular a estratégia de conteúdos não é suficiente para resolver este desafio, mas é um começo válido. As projeções não são tão agressivas como os investidores estavam habituados a ver“, adiantou.

Embora a Netflix tenha beneficiado de novas subscrições e aumentos de preços, a empresa enfrenta uma concorrência intensa no streaming, vinda de empresas como a Prime Video, da Amazon, e a Disney+.

Além disso, a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount — num negócio de 81 mil milhões de dólares — colocou a HBO Max e a Paramount+ sob o mesmo teto. A Netflix apresentou uma proposta para comprar o estúdio e o braço de streaming da Warner Bros. Discovery, mas em fevereiro retirou-a.

Na semana passada, a Netflix anunciou planos para despedir cerca de 6% da sua força de trabalho, o que equivale a quase mil postos de trabalho (num total de 16 mil em todo o mundo), no âmbito de “mudanças organizacionais” mais amplas.

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