Transportes

Operação da SATA regista “alguns constrangimentos” devido à greve no ‘handling’

  • Lusa
  • 17:37

A operação aérea da SATA Air Açores registou "alguns constrangimentos", na sequência da greve dos trabalhadores do 'handling', registando-se seis cancelamentos e alguns atrasos nas partidas.

A operação aérea da SATA Air Açores registou “alguns constrangimentos” durante a manhã desta quarta-feira, na sequência da greve dos trabalhadores do handling, registando-se seis cancelamentos e atrasos nas partidas de algumas ligações, informou a operadora aérea.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

A empresa adiantou que a operação da Azores Airlines “decorreu dentro da normalidade”, tendo sido “realizados todos os voos programados”. Registou-se um atraso na partida de uma ligação internacional, por motivo não relacionado com a greve, segundo uma nota de imprensa da SATA.

A SATA “continua a acompanhar permanentemente a evolução da situação”, estando a “adotar todas as medidas possíveis por forma a minimizar os constrangimentos operacionais e o impacto de eventuais alterações de última hora nos planos de viagem dos passageiros”, acrescentou.

A 9 de outubro, o SITAVA e SINTAC entregaram um pré-aviso de greve para vigorar entre hoje e 3 de novembro, contra a intenção do Governo dos Açores de vender a totalidade da assistência em escala.

Em comunicado conjunto, as direções do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) e Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) referiram, na altura, que a greve resulta do mandato expresso pelos trabalhadores nos vários plenários realizados, e salientam que a decisão “não foi tomada de ânimo leve”.

As duas estruturas sindicais sustentam ainda que a paralisação constitui uma resposta ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), que “insiste em vender a 100% a assistência em escala dos Açores, sem garantias reais para quem, todos os dias, faz o transporte aéreo” da região funcionar.

No comunicado, as direções dos sindicatos esclareceram que a greve abrange todos os trabalhadores do handling, em todos os estabelecimentos e escalas da empresa e será realizada em dois períodos distintos.

Entre hoje e 27 de outubro, a greve decorrerá diariamente entre as 07:30 locais (08:30 em Lisboa) e as 10:30, em cada um dos dias. Já entre 28 de outubro e 03 de novembro, a paralisação está prevista para o período entre as 16:00 e as 19:00, em cada um dos dias.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Operação da SATA regista “alguns constrangimentos” devido à greve no ‘handling’

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

CTT defendem cacifos para acelerar entregas nas ilhas

Lusa,

CEO dos CTT, Guy Pacheco, defendeu os cacifos da empresa como uma forma de acelerar as entregas nas regiões autónomas, vendo ainda com bons olhos a contratualização de um avião cargueiro.