Parvalorem avança com limpeza de 1,8 mil milhões de euros em ativos tóxicos do BPN

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Exclusivo Parvalorem avança com limpeza de 1,8 mil milhões de euros em ativos tóxicos do BPNpremium

Operação visa esvaziar sociedade que herdou os ativos problemáticos do banco de Oliveira e Costa. Parvalorem pôs à venda carteira de 1,5 mil milhões em NPL. E vai transferir imóveis para a Estamo.

A entrar na reta final do processo de liquidação, a Parvalorem avançou com uma profunda limpeza dos ativos tóxicos que herdou da falência do BPN, há quase duas décadas. Uma operação no âmbito da qual se vai desfazer de cerca de 1,8 mil milhões de euros em créditos problemáticos e imobiliário do antigo banco de Oliveira e Costa, de acordo com as informações recolhidas pelo ECO.

O veículo criado em 2010 para administrar os despojos do antigo BPN, nacionalizado em 2008, há muito que se vem preparando para fechar as portas, prevendo a conclusão do processo de liquidação…

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