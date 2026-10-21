Exclusivo Parvalorem avança com limpeza de 1,8 mil milhões de euros em ativos tóxicos do BPNpremium
Operação visa esvaziar sociedade que herdou os ativos problemáticos do banco de Oliveira e Costa. Parvalorem pôs à venda carteira de 1,5 mil milhões em NPL. E vai transferir imóveis para a Estamo.
A entrar na reta final do processo de liquidação, a Parvalorem avançou com uma profunda limpeza dos ativos tóxicos que herdou da falência do BPN, há quase duas décadas. Uma operação no âmbito da qual se vai desfazer de cerca de 1,8 mil milhões de euros em créditos problemáticos e imobiliário do antigo banco de Oliveira e Costa, de acordo com as informações recolhidas pelo ECO.
O veículo criado em 2010 para administrar os despojos do antigo BPN, nacionalizado em 2008, há muito que se vem preparando para fechar as portas, prevendo a conclusão do processo de liquidação…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
Parvalorem avança com limpeza de 1,8 mil milhões de euros em ativos tóxicos do BPN
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários