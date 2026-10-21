Portugueses preveem gastar valor recorde de 369 euros na Black Friday

Segundo o estudo da Netsonda para a Worten, ao qual o +M teve acesso, são mais 42 euros do que no ano passado e o valor mais alto desde que a análise é feita. Andreia Vaz comenta os dados.

⚡ ECO Fast A intenção de compra dos consumidores portugueses na Black Friday está a aumentar, com 88% dos inquiridos a planearem compras durante o evento.

O estudo da Netsonda revela que a média de gastos deverá ser de 369 euros, superando o valor do ano anterior e refletindo uma tendência de maior planeamento nas compras.

A Worten destaca-se como a marca mais lembrada, com 57% das intenções de compra, e aposta em serviços que vão além do preço para aumentar a conversão.

A intenção de compra dos consumidores portugueses na Black Friday está a crescer, com 88% dos inquiridos a admitir fazer compras durante o evento. Segundo o estudo da Netsonda para a Worten, ao qual o +M teve acesso, a previsão de gasto médio fixou-se nos 369 euros, superando em 42 euros o valor apontado no último ano e acima dos valores dos anos anteriores, incluindo durante o período da pandemia. Adicionalmente, 27% dos consumidores revelam a intenção de gastar mais nestas compras do que em 2025.

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“Este aumento demonstra que a Black Friday continua a ser um dos momentos comerciais mais relevantes do ano para os portugueses, que esperam por esta altura para fazer compras mais planeadas, adquirir produtos de maior valor ou antecipar as compras de Natal“, aponta ao +M Andreia Vaz, head of brand & CX da Worten.

Além disso, acrescenta, “atualmente temos consumidores mais informados e exigentes, que valorizam não só o preço, mas também cada vez mais a confiança, a conveniência e a experiência de compra”. “As intenções declaradas não se traduzem necessariamente em compras, mas são um indicador importante das expectativas dos consumidores”, ressalva a mesma responsável.

Tecnologia lidera preferências e antecipação do Natal ganha peso

A tecnologia mantém-se como a categoria de produtos mais procurada (47%), seguida pela moda e acessórios (32%), eletrodomésticos (32%) e livros (29%). Apesar de a maioria dos inquiridos (74%) indicar que pretende comprar maioritariamente para uso próprio, quase metade (48%) assume o objetivo de antecipar as compras natalícias — um crescimento de nove pontos percentuais face a 2025.

O mesmo estudo revela ainda um mercado dividido quanto ao nível de planeamento: 41% dos potenciais compradores acompanha a evolução dos preços com antecedência, enquanto 36% assume não realizar qualquer preparação.

“Nos últimos anos, temos verificado uma tendência de maior planeamento, comparação de preços e utilização de diferentes canais ao longo do processo de decisão, embora continuem a existir consumidores que aproveitam oportunidades sem uma preparação prévia”, sublinha Andreia Vaz.

Worten lidera notoriedade e aposta em serviços além do preço

Em Portugal, de acordo com este estudo, a Black Friday é um conceito conhecido por 96% dos inquiridos. A Worten posiciona-se como a marca mais recordada espontaneamente pelos consumidores (83%), à frente da Fnac (45%) e da Rádio Popular (35%). A insígnia lidera igualmente as intenções de compra para a edição deste ano, reunindo a preferência de 57% dos inquiridos (62% junto do público masculino e 52% no público feminino). Na edição de 2025, 49% dos compradores efetuaram aquisições na Worten, superando plataformas e insígnias como a Amazon (27%) e a Fnac (20%).

Para fazer face à concorrência e tentar transformar a notoriedade em conversão efetiva, a marca diz ter preparado uma proposta de valor alargada. “Começamos a preparar a Black Friday praticamente com um ano de antecedência, envolvendo equipas comerciais, logística, tecnologia, marketing e lojas, para garantir uma experiência simples e consistente em todos os canais”, explica Andreia Vaz.

A estratégia da marca inclui a garantia do melhor preço dos últimos 60 dias, devolução da diferença caso o valor baixe, financiamento até 10 vezes sem juros e extensão do prazo de devoluções gratuitas em loja até 31 de janeiro. “Mais do que competir apenas pelo preço, queremos continuar a ser a marca em que os portugueses confiam”, afirma a responsável.

Canais de comunicação e hábitos de compra

Quanto aos canais escolhidos pelos clientes da Worten para efetuar as compras durante a campanha, 53% pondera deslocar-se às lojas físicas e 49% tenciona utilizar o ecossistema digital da marca.

Ao nível do impacto dos meios de comunicação na notoriedade das campanhas, a televisão (66%) e as redes sociais (57%) mantêm-se como os principais pontos de contacto. Contudo, os canais digitais próprios das marcas — nomeadamente os sites (77%) e as aplicações móveis (76%) — registam a maior influência declarada na decisão de compra dos consumidores.

Em sentido inverso, a recomendação por parte de familiares e amigos registou um decréscimo de 13 pontos percentuais em comparação com 2025, ocupando a sétima posição nas fontes de influência (66%).

O estudo Black Friday 2026, realizado pela NetSonda para a Worten, decorreu entre os dias 9 a 18 de setembro de 2026. Foram realizadas mil entrevistas online, com uma amostra representativa da população portuguesa entre os 18 e os 54 anos. Esta dimensão de amostra corresponde a uma margem de erro de próxima dos 3,10%.