Finanças Pessoais

Riqueza das famílias aumenta 73% na última década à boleia da subida dos preços das casaspremium

As famílias portuguesas têm hoje mais 514 mil milhões de euros de riqueza líquida do que há 10 anos. Os imóveis, hoje avaliados em 725 mil milhões, foram responsáveis por mais de metade dessa subida.

Na última década, a riqueza líquida das famílias portuguesas aumentou 73,4%, de 700 mil milhões de euros no final de 2015 para 1.214,3 mil milhões no primeiro trimestre de 2026, muito por conta da forte subida dos preços da habitação, dado que metade da riqueza dos portugueses permanece alojada em betão.

Porém, os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal no âmbito das novas contas de distribuição da riqueza revelam que a riqueza líquida mediana por família no país fixou-se nos 106…

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Riqueza das famílias aumenta 73% na última década à boleia da subida dos preços das casas

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Portugal teve o maior aumento do preço das casas na UE

Mariana Bandeira,

Valor das casas em Portugal subiu 16,5%, entre abril e junho, em comparação com o mesmo período do ano passado, o que catapultou o país para o topo da Europa, segundo o Eurostat.