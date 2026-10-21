Seguro chama partidos a Belém para falar sobre coesão social a seguir à votação do Orçamento
Com protestos na rua pelo direito à habitação, o Presidente da República convoca os partidos, pela primeira vez desde que tomou posse, para uma reunião após a aprovação do Orçamento.
Com manifestações na rua pelo direito à habitação, o Presidente da República, António José Seguro, convocou esta quarta-feira os partidos com assento parlamentar para audiências individuais sobre coesão social no dia 29 de outubro no Palácio de Belém, disse à Lusa fonte da Presidência da República.
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Estas audiências irão realizar-se no dia seguinte à votação do Orçamento do Estado para 2027 na generalidade, cujo debate está marcado para 27 e 28 de outubro, com viabilização assegurada pela abstenção do PS.
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