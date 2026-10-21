SpaceX e Tesla negoceiam fusão, que seria a maior de sempre

A SpaceX e a Tesla estão a estudar um acordo para unir as duas empresas de Elon Musk cotadas em bolsa, numa operação que poderá valer mais de três biliões de dólares (ou three trillion dollars, no original em inglês).

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Segundo o Financial Times, o magnata norte-americano afirmou esta terça-feira que ambas as empresas constituíram comités especiais para analisar uma possível união, naquela que seria a maior fusão de sempre. Este é o passo mais significativo até agora no sentido de uma fusão que criaria um conglomerado de grande dimensão, centrado na inteligência artificial (IA), indica a publicação britânica.

“Acho que seria uma boa ideia? Sim. Mas, no final de contas, os acionistas têm de apoiar esta iniciativa”, afirmou Musk, acrescentando que, enquanto presidente executivo de ambas as empresas, não pode participar nas discussões. “Os comités especiais ainda não chegaram a acordo sobre os termos de qualquer operação e, obviamente, não há garantias de que isso venha a acontecer”, acrescentou.

A concretizar-se, a operação juntaria duas empresas com avaliações de mercado que, em conjunto, ascendem a cerca de 3,5 biliões de dólares. A SpaceX está avaliada em dois biliões de dólares, enquanto a Tesla vale quase 1,5 biliões. De acordo com o FT, a nova entidade ultrapassaria a Amazon em valor de mercado, ficando apenas atrás da Microsoft, da Alphabet, da Apple e da Nvidia, que é a cotada mais valiosa.

“Há muitas vantagens em combinar as duas empresas, uma vez que estamos praticamente na singularidade da superinteligência (novo termo designado por Donald Trump para fazer referência à IA)”, afirmou Musk, numa referência à possibilidade de a inteligência artificial atingir capacidades que ultrapassem significativamente as humanas.

A colaboração estende-se também a outros projetos. As duas empresas estão a trabalhar no Roadster, um automóvel desportivo apresentado na semana passada que recorre a propulsores de gás frio desenvolvidos pela SpaceX para executar manobras aéreas, incluindo saltos e rotações invertidas. Além disso, o modelo de inteligência artificial Grok, desenvolvido pela xAI, outra empresa de Musk, está disponível gratuitamente em muitos veículos da Tesla.