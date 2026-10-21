Waymo começa a testar carros autónomos em Madrid para lançar serviço em 2027

A Waymo vai começar a operar em Madrid nos próximos dias, em fase de testes, à semelhança do que já está a fazer a Uber. Ambas as empresas, assim como a Bolt, preveem lançar os seus serviços de transporte sem condutor na capital espanhola em 2027.

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A filial da Alphabet, empresa-mãe da Google, anunciou esta terça-feira que recebeu autorização para iniciar os testes em Espanha, depois de obter as licenças necessárias da Comunidade de Madrid, no âmbito das regras da Direção-Geral de Tráfego.

Segundo o Expansión, os veículos da Waymo vão começar por circular com um condutor ao volante, numa fase dedicada à recolha de dados e à avaliação do comportamento dos sistemas de condução autónoma em condições reais de trânsito. Os carros, do modelo Jaguar I-PACE, estão equipados com sensores LiDAR, radares e câmaras que permitem analisar o ambiente em redor.

A empresa não divulgou quantos veículos vão integrar a frota inicial, mas prevê aumentar o número de carros à medida que os testes avancem. As operações vão decorrer tanto durante o dia como à noite, em zonas urbanas de Madrid, Alcobendas e Getafe.

A passagem para a condução autónoma será feita de forma gradual, com uma fase de validação técnica que contará com especialistas locais na área dos veículos autónomos. A Waymo aponta para 2027 o início do serviço comercial sem condutor.

A entrada no mercado espanhol insere-se na expansão internacional da Waymo, que está a preparar o lançamento do serviço de transporte autónomo em novas cidades, como Londres e Munique. A empresa está também a trabalhar com as autoridades locais e os serviços de emergência para preparar as operações e garantir que a tecnologia se adapta às condições de circulação da região.

A Waymo, que já tem uma forte presença de carros autónomos sobretudo em São Francisco, na Califórnia, ainda não anunciou parcerias comerciais específicas em Espanha. Apesar de estar a trabalhar com operadores locais para preparar o lançamento, não confirmou qualquer acordo com plataformas de TVDE, nem integrações com outros serviços de transporte.