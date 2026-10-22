AdC aprova aquisição de ativos do Castro Marim Golfe & Country Club pelo grupo Arrow

A Flecha Lux 25 é uma sociedade do grupo Arrow, que, em Portugal, está ativo, essencialmente, na gestão de créditos vencidos.

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ à aquisição do controlo exclusivo dos ativos relativos à exploração do empreendimento turístico e de golfe Castro Marim Golfe & Country Club, no Algarve, pela Flecha Lux 25, uma sociedade do grupo britânico Arrow,

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“A AdC adotou uma decisão de não oposição na operação de concentração”, de acordo com a nota publicada no site.

Os valores da operação não foram divulgados.

A Flecha Lux 25 é uma sociedade do grupo Arrow, que, em Portugal, está ativo, essencialmente, na gestão de créditos vencidos e de cobrança duvidosa e em investimentos imobiliários, na exploração comercial de marinas e portos de recreio, na produção de pavimentos e revestimentos cerâmicos e na comercialização de mobiliário e equipamentos para a hotelaria.

Na região do Algarve, o grupo Arrow destaca-se sobretudo nas atividades de exploração de empreendimentos de alojamento turístico e campos de golfe, segundo refere a AdC.

A Algarvelux Villages – Exploração Turística é uma sociedade ativa na gestão e exploração turística do aldeamento turístico com 55 unidades de alojamento integrado no empreendimento, ao abrigo de contratos de exploração turística, conforme consta no processo da AdC.

A Algarvelux, Construções e Empreendimentos é descrita como uma sociedade ativa na exploração dos campos de golfe e do clubhouse do empreendimento Castro Marim Golfe & Country Club, na organização de eventos no clubhouse e na exploração do seu restaurante e bar, na prestação de serviços de gestão de alojamento local relativamente a um número limitado de imóveis situados no empreendimento, e na promoção e venda pontual de imóveis integrados no mesmo.