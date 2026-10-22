Art Basel Paris antecipa encerramento de feira devido a protestos em França

A Art Basel Paris vai encerrar a edição de 2026 às 19h00 desta sexta-feira e permanecer fechada nos dias 24 e 25, ao contrário do que estava previsto.

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Numa mensagem enviada aos expositores e participantes esta quinta-feira, a que o ECO Avenida teve acesso, a organização da Art Basel Paris explica que a decisão foi tomada “devido à possibilidade de manifestações em Paris durante este fim de semana e com o objetivo de proteger os nossos visitantes, expositores, parceiros, trabalhadores e obras de arte”.

“Reconhecemos o impacto significativo desta decisão nas galerias e estamos empenhados em apoiá-las durante o encerramento antecipado e a remoção segura das obras de arte do Grand Palais”, acrescenta a missiva, acrescentando: “Recomendamos vivamente que as galerias mantenham as suas apresentações intactas até ao encerramento da feira”. A Art Basel Paris pede também que “a desmontagem geral não comece antes de serem emitidas as instruções de acesso e remoção”.

A feira de arte decorre no Grand Palais, no centro de Paris, e começou na terça-feira com a Avant Première, uma sessão para convidados VIP, momento em que aconteceram algumas grandes, entre elas, segundo o The Art Newspaper a obra Rise of the New Suprematists, de Julie Mehretu, de 2001.

Pelo menos 2.500 pessoas foram detidas em França no último fim de semana. O Presidente Emmanuel Macron afirmou esta quinta-feira que, no sábado, só serão permitidos protestos sindicais autorizados.

França vai reforçar em 20% o dispositivo das forças de segurança em várias cidades para a jornada de manifestações de sábado, face aos distúrbios e atos de vandalismo do passado sábado, anunciaram esta quinta-feira as autoridades oficiais.