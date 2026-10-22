Ativo do dia. Navigator dá o pontapé de saída na temporada de resultados do PSI

O ativo

A Navigator. É uma das principais produtoras de pasta de papel e de papel do mundo, sendo detida em 70% pela Semapa, que por sua vez é controlada pela família Queiroz Pereira.

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Está atualmente avaliada em cerca de 2,16 mil milhões de euros na bolsa de Lisboa.

O marco

A empresa liderada por António Redondo dá esta quinta-feira o pontapé de saída na temporada de apresentação dos resultados relativos ao terceiro trimestre no PSI, o principal índice da bolsa nacional.

O calendário é retomado na próxima semana com Galp na segunda-feira (26) e depois Jerónimo Martins e BCP na quarta-feira (28), terminando um mês depois, com a Ibersol, no dia 27 de novembro. A apresentação das contas surge num contexto de forte volatilidade nas bolsas internacionais.

Conforme o ECO avançou esta quinta-feira, os analistas esperam que a energia e a banca continuem a destacar-se perante a subida dos preços energéticos e das taxas de juro, enquanto as exportadoras poderão ser afetadas pelo clima de instabilidade internacional.

A causa

Em relação à Navigator, a papeleira viu os lucros caírem mais de 40% para 49,1 milhões de euros no primeiro semestre devido ao aumento dos custos por causa da guerra.

O que terá acontecido no terceiro trimestre? “A pressão sobre os preços da pasta e do papel, juntamente com os custos de energia e produção, poderá continuar a condicionar os resultados. Será importante perceber se a empresa conseguiu controlar estes custos e melhorar as margens durante o terceiro trimestre”, salienta a XTB.

Com os investidores à procura de sinais de recuperação do negócio, a poll de estimativas da Bloomberg aponta para receitas de 434 milhões de euros no terceiro trimestre, que somam aos 868,6 milhões faturados no primeiro semestre do ano. Será menos do que no mesmo período do ano passado.

Além das receitas e do resultado líquido, a geração de caixa e a evolução da dívida serão indicadores importantes para avaliar a situação financeira da Navigator, acrescenta ainda a XTB.

Antes da apresentação das contas, as ações da papeleira desceram 0,85% para 3,036 euros, para mínimos desde o final do ano passado.

“A divulgação dos resultados poderá ser determinante para perceber se a cotação consegue recuperar esse nível, que poderá agora funcionar como resistência, ou se a pressão vendedora continuará a dominar. A evolução da ação dependerá tanto dos resultados apresentados como das perspetivas para os próximos trimestres”, dizem os analistas da XTB.

O que esperar a seguir

Como referido, depois da Navigator, será a vez da Galp, Jerónimo Martins e BCP apresentarem resultados já na próxima semana.

Quanto à petrolífera, a beneficiar da escalada do preço do barril de brent, que levou a margem de refinação a disparar 255% no terceiro trimestre, deverá anunciar lucros de 1,4 mil milhões de euros, segundo as estimativas dos analistas.

Os resultados do banco liderado por Miguel Maya também deverão refletir o ambiente macroeconómico favorável marcado por algum crescimento económico e um mercado de trabalho resistente, com a margem financeira a beneficiar da subida das taxas de juro. O Santander antecipa lucros trimestrais de 293 milhões.

Já a Jerónimo Martins, que teve uma redução de 9% nos resultados da primeira metade do ano, deverá ter alcançado um lucro na ordem dos 198 milhões entre julho e setembro.

A temporada de apresentação dos resultados das cotadas do PSI só termina no dia 27 de novembro, com a operadora de restauração Ibersol. Poderá acompanhar toda a earnings season portuguesa no ECO.

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