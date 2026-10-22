Carris e STCP anunciam intercâmbio de trabalhadores e acordo para investimentos

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A Carris e a STCP vão avançar com programas de intercâmbio de trabalhadores para partilhar conhecimento e desenvolver soluções para os desafios da mobilidade urbana, ao abrigo de um protocolo de uma cooperação estratégica que é assinado sexta-feira, em Lisboa. E que prevê igualmente a apresentação conjunta de candidaturas a programas nacionais e europeus de financiamento.

“Este protocolo tem um propósito muito concreto: juntar a experiência e o conhecimento das nossas equipas para melhorar o serviço que prestamos às pessoas”, começa por explicar Luís Osório, presidente do Conselho de Administração da STCP, citado num comunicado enviado às redações.

Luís Osório acrescenta que esta cooperação permitirá “aprender em conjunto, desenvolver novas soluções e dar maior alcance a projetos que respondem a necessidades comuns”. Acresce ainda a valorização dos trabalhadores e preservação do património associado à identidade do Porto e de Lisboa. “Queremos tornar o transporte público uma escolha cada vez mais atrativa.”

Este protocolo tem um propósito muito concreto: juntar a experiência e o conhecimento das nossas equipas para melhorar o serviço que prestamos às pessoas. Luís Osório Presidente do Conselho de Administração da STCP

Também Rui Lopo, presidente do Conselho de Administração da Carris, destaca a importância da parceria para “reforçar a resposta” aos desafios do setor, designadamente “a crescente exigência dos passageiros, a segurança, a transformação digital, a evolução tecnológica e a qualificação dos recursos humanos”.

Além do programa de intercâmbio de colaboradores das duas empresas, o acordo prevê ainda ações de formação, conferências, e iniciativas dirigidas às escolas e à comunidade. Estão previstas igualmente iniciativas relacionadas com a preservação, recuperação e valorização dos carros elétricos históricos.

A assinatura do protocolo está agendada para as 12h30 desta sexta-feira, no Museu da Carris, em Lisboa, e contará com a presença dos conselhos de administração das duas empresas e do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa.