Centro de Cibersegurança fez recomendações para corrigir falhas

O ministro da Presidência disse esta quinta-feira que o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) emitiu um conjunto de recomendações para resolver as falhas de segurança nos ‘sites’ que utilizem a linguagem de programação PHP.

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Durante o ‘briefing’ do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro explicou que o CNCS enviou às entidades públicas e privadas recomendações que incluíram a indicação para que fosse feita uma atualização dos sistemas, que ficou disponível na quarta-feira ao início da tarde.

“Muitas entidades públicas que temos conhecimento estão a substituir, a fazer o desligamento temporário para fazer a atualização e corrigir essa vulnerabilidade“, referiu o ministro da Presidência.

Tal como explicou Leitão Amaro, “foi identificado a nível global uma vulnerabilidade numa ferramenta e numa linguagem de programação que é utilizada numa maioria esmagadora das páginas de internet do mundo inteiro”.

Na quarta-feira, também a Agência de Segurança Nacional dos EUA recomendou que todos os ‘sites’ que utilizam a programação PHP realizassem uma atualização de software para corrigir as vulnerabilidades identificadas.

O PHP, acrónimo de Hypertext Preprocessor, é uma linguagem de programação criada no início da década de 1990 pelo programador canadiano-dinamarquês Rasmus Lerdorf. Permite estabelecer uma ponte entre um ‘site’ e um servidor que contém bases de dados.

A empresa de cibersegurança Palo Alto Networks indicou na quarta-feira ter identificado 22 milhões de plataformas expostas a estas vulnerabilidades.

Também na quarta-feira, a OpenAI explicou que as falhas foram detetadas com a utilização de um dos seus mais recentes modelos, o GPT-5.6 Sol.