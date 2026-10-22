Marketing

Conferência Plot /+M: A IA e a visibilidade digital das marcas

 + M,

As marcas construíram notoriedade ao longo de décadas. No dia 28 vamos ver quais são as mais recomendadas pela IA e quais os desafios para manter a relevância no universo digital.

Durante décadas, a notoriedade mediu-se pela primeira marca que vinha à cabeça das pessoas e também pela dimensão e quota de mercado. Hoje, cada vez mais, a primeira resposta vem de um modelo LLM.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Este é o ponto de partida para a conferência “A IA e a visibilidade digital das marcas”, que vai decorrer no próximo dia 28 de outubro, a partir da 9h30, no Estúdio ECO.

As marcas construíram notoriedade ao longo de décadas. No dia 28 vamos ver quais são das mais recomendadas pela IA, em seguro auto, seguro de saúde, poupança e crédito habitação. O estudo é realizado pela Plot.

Segue-se o painel “Do top of mind ao top of mAInd, quem dá cartas agora?“, que reúne Ana Esteves, responsável pelo ecossistema de prevenção da Multicare, Maria João Silva, chief marketing officer da Generali Tranquilidade, Mariana Dória, global marketing activation head do Santander, e Rui Borges, CEO da Plot

A forma como a notoriedade espontânea passa naturalmente para a IA e o que é preciso fazer para a manter — o papel que têm o site, os conteúdos e as fontes externas serão alguns dos temas abordados.

Num segundo momento, com Francisco de Soure, digital & innovation director / executive committee Pingo Doce, Jerónimo Martins, e Elsa Gomes, diretora de estratégia digital da Plot, veremos como a aplicabilidade dos dados extraídos deve orientar a estratégia digital das marcas.

Pode consultar o programa e inscrever-se aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Conferência Plot /+M: A IA e a visibilidade digital das marcas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação
Para si
Media
RTP contrata Deloitte para desenhar novo modelo de carreiraspremium

A seis meses do fim do mandato e cinco anos e meio depois de estar em funções, Nicolau Santos contratou a Deloitte para construir um novo modelo de carreiras na RTP.

Carla Borges Ferreira,

Negócios +M
Plot lança ferramenta que avalia marcas na IA

A ferramenta "permite diagnosticar a visibilidade nas LLMs e guiar estratégias de conteúdo para melhorá-la", aponta Rui Borges, CEO da Plot.

Carla Borges Ferreira,

Marketing
Conferência yadayada/+M: Quem venceu o Mundial?

Enquanto os jogadores disputavam a taça, dezenas de marcas disputavam um lugar na cabeça de quem estava a ver. Os vencedores vão ser conhecidos no dia 24, no Estúdio ECO, e antecedem a conferência.

+ M,