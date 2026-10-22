Continental investe mais de 10 milhões em novo centro e prevê contratar centenas nos próximos anos

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A Continental Mabor deu esta quinta-feira um “um passo gigante” com o lançamento da primeira pedra da construção do novo centro de competências tecnológicas que vai construir no complexo industrial em Lousado, no concelho de Vila Nova de Famalicão, onde produz anualmente mais de 18 milhões de pneus. Este investimento acima de 10 milhões de euros deverá estar concluído no início de 2028 e tem capacidade para acolher 500 pessoas, o que significa que a empresa terá de contratar mais de duas centenas de colaboradores “nos próximos anos”.

“Vamos encher esse centro“. A garantia é deixada por Pedro Carreira, administrador da Continental Mabor, em declarações aos jornalistas, após a cerimónia que assinalou o lançamento da construção do novo centro de competências da empresa, em Lousado.

Sem se querer comprometer com prazos ou números, o líder da fábrica de Lousado, uma das mais importantes do grupo alemão a nível global, admite que a empresa terá de contratar mais de duas centenas. Hoje a empresa já emprega “duzentos e muitos” nas áreas de desenvolvimento que serão concentradas no novo centro.

“A inovação já existe, estamos a fazê-la, vamos continuar a fazer, mas o facto das sinergias se colocarem todas no mesmo sítio torna o efeito potenciador muito maior”, explicou.

Para o responsável este investimento é um “passo gigante do que é a demonstração do que fazemos em Portugal”. “É a primeira vez que estamos a fazer de raiz num espaço próprio e fazê-lo crescer apropriado aos colegas de desenvolvimento, e ter uma atmosfera que achamos inspiradora para os deixar inovar”, adiantou, notando que há “muitos belíssimos e bons exemplos do que tem sido feito na área de manufatura dentro da empresa e foi isso que atraiu outras áreas para dentro da empresa”, o que tornou o espaço pequeno para acolher tantas pessoas.

O grupo alemão emprega atualmente mais de 3.800 pessoas em Famalicão, distribuídas por quatro empresas integradas no negócio de pneus: Continental Mabor, Continental Solutions Center, Continental Pneus Portugal e Continental Indústria Têxtil do Ave.

Ricardo Martins, gestor da Continental Solutions Center, considera que o centro “representa a confiança da Continental em Portugal” e é “a futura casa do hub em Portugal”. “É a base dos próximos capítulos da história da Continental em Portugal”. Com cerca de 7.600 m² de espaço utilizável, dividido por três andares, o centro de competências vai desenvolver desde “soluções informáticas, passando por soluções ligadas aos automóveis, aos pneus”.

“Temos duas grandes áreas, que é a investigação e desenvolvimento e tecnologias da informação, mas depois temos outras áreas que estão a desenvolver-se neste momento, como machine learning, o departamento de compras que temos integrado, que faz parte também de uma das nossas áreas, e outras atividades que estão a ser desenvolvidas mais no início e que são as atividades que irão crescer de serviços globais”, sintetiza Ricardo Martins.

Numa cerimónia onde também marcou presença Edwin Goudswaard, responsável pela investigação e desenvolvimento da Continental, o também administrador do grupo alemão insistiu que este é um “novo capítulo” para a empresa em Portugal, elogiando a capacidade de engenharia e desenvolvimento no país. “Estamos a celebrar um edifício que representa a confiança [na fábrica em Portugal]”, disse.

A Continental Mabor tem feito grandes investimentos ao longo dos últimos anos na fábrica de Lousado. Em junho garantiu ao ECO que tem “vários investimentos em curso, uns iniciados já no ano passado e que [pretende] continuar” a investir no Norte de Portugal.

Na mesma altura, assinou um memorando de entendimento com o município de Famalicão e a Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave (FORAVE), uma instituição que “desempenha um papel fundamental na preparação de jovens talentos para a indústria moderna, oferecendo formação em automação, robótica, manutenção industrial, eletrónica e mecatrónica, entre outras áreas”.