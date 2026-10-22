Dono do Politico propôs comprar parte do TikTok europeu

O dono da alemã Axel Springer terá proposto um plano semelhante ao acordo mediado por Donald Trump para separar a divisão norte-americana do TikTok.

O presidente executivo e co-proprietário da Axel Springer, grupo detentor do Politico e, mais recentemente, do Telegraph, terá proposto comprar uma participação nas operações europeias do TikTok, segundo o Financial Times.

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Mathias Döpfner terá exposto a ideia num almoço com Charles Kushner, embaixador dos EUA em França e pai de Jared Kushner, genro de Donald Trump. O encontro decorreu em janeiro, na sede da Axel Springer em Berlim, e foi apresentado como um debate sobre o antissemitismo nas redes sociais.

O empresário alemão terá proposto um plano semelhante ao acordo mediado por Donald Trump para a divisão norte-americana do TikTok. Nesse acordo, que avaliou o TikTok nos EUA em 14 mil milhões de dólares (12,4 mil milhões de euros), um grupo de investidores, que incluiu a Oracle de Larry Ellison, criou uma joint venture com a ByteDance, a dona chinesa da aplicação.

Segundo o FT, a proposta insere-se num esforço mais amplo de Mathias Döpfner para se aproximar da administração Trump, que continuou mesmo depois de a Casa Branca ter vedado, em setembro, o acesso a jornalistas do Politico. Em fevereiro, Mathias Döpfner reuniu-se com a chefe de gabinete do presidente norte-americano, Susie Wiles. Em setembro, entregou um prémio da Axel Springer ao investidor Peter Thiel, doador do Partido Republicano e apoiante do vice-presidente JD Vance.

Mathias Döpfner já tinha manifestado em 2022 o seu apoio à ideia, mas nunca disse abertamente que queria ser um dos investidores. No início de setembro, em entrevista à agência alemã DPA, afirmou que o TikTok “deveria ser vendido a acionistas democráticos ou proibido”.

A proposta terá sido discutida com responsáveis da Comissão Europeia, mas não terá avançado devido à falta de entusiasmo, segundo fontes de Bruxelas citadas pelo Financial Times. A ByteDance também não terá demonstrado interesse na ideia, de acordo com o jornal.

Questionada pelo Financial Times, a Axel Springer declarou que, “como fica claro nas suas declarações públicas, Mathias Döpfner sempre defendeu uma solução europeia para o TikTok nos moldes do modelo americano”. “Se tal solução se tivesse concretizado, a Axel Springer teria acolhido com agrado a oportunidade de fazer parte dela como um importante ator do setor dos media na Europa“, acrescentou.

A embaixada dos EUA em Paris recusou comentar. A ByteDance, por seu lado, classificou a notícia como “uma total invenção e nem sequer merece um comentário”.