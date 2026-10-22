Exército com ‘luz verde’ de 82,35 milhões para modernizar Leopard

O Exército Português obteve autorização para modernizar o sistema de armas carro de combate Leopard, até 82,35 milhões de euros. O investimento foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Foi ainda aprovado reforço orçamental de combustíveis para a Marinha Portuguesa e um Decreto-Lei que cria a carreira especial de Técnico de Salvamento Marítimo.

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“O investimento permitirá executar o programa de Midlife Upgrade da frota, que inclui a reparação geral, a modernização de sistemas, a aquisição de ferramentas e equipamentos especiais, manuais técnicos e formação, reforçando a prontidão operacional do Exército e a capacidade de Portugal para responder aos compromissos assumidos no quadro da NATO”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Marinha com mais orçamento para combustíveis

O Conselho de Ministros aprovou ainda o reforço de 2,4 milhões de euros para a compra de combustíveis operacionais da Marinha Portuguesa para este ano. “A decisão garante a continuidade do abastecimento das unidades navais e a capacidade de cumprimento das missões da Marinha”, pode ler-se no comunicado.

Para a Marinha, o Conselho de Ministros trouxe ainda novidades no que toca a carreiras, tendo sido aprovado um Decreto-Lei que cria a “carreira especial de Técnico de Salvamento Marítimo, integrando-a no Quadro do Pessoal Militarizado da Marinha, e no regime de transição dos atuais Tripulantes de Embarcações Salva-Vidas”.

“A alteração reconhece as especificidades das funções de salvamento, socorro e assistência marítima, designadamente o risco, o desgaste, a disponibilidade permanente e a necessidade de mobilização rápida das tripulações, salvaguardando os direitos adquiridos e valorizando o enquadramento remuneratório e estatutário dos trabalhadores”, informa comunicado.

(Última atualização às 19h44)