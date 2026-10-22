Fábrica de cimento de Alhandra recebe certificado do Guinness como a mais antiga do mundo

A fábrica de cimento de Alhandra, em funcionamento desde 1894, vai ser reconhecida pelo Guinness World Records como a mais antiga do mundo em atividade contínua no mesmo local.

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A unidade, gerida pela Cimpor há cerca de 50 anos, tem recebido investimentos próximos de 180 milhões de euros, apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para descarbonizar as instalações e modernizar o principal forno de produção. O grupo estuda ainda instalar nesta fábrica uma academia de formação profissional.

Segundo o jornal Público, o presidente do conselho de administração da Cimpor Global, Suat Calbiyik, anunciou que o grupo pretende alargar a atividade à Ucrânia, onde quer contribuir para a reconstrução do país através do fornecimento de cimento. Além das três fábricas em Portugal, Alhandra, Souselas e Loulé, a empresa produz e comercializa cimento em Cabo Verde, Costa do Marfim, Camarões, Espanha, França, Países Baixos, Roménia e Turquia.

A atribuição do reconhecimento internacional surgiu na sequência das comemorações dos 130 anos da fábrica, em 2024. De acordo com Cevat Mert, presidente da comissão executiva da Cimpor Portugal e Cabo Verde, foi necessário reunir e apresentar documentação para comprovar a antiguidade da unidade industrial. Os investimentos recentes permitiram também aumentar a capacidade de produção do principal forno da fábrica de Alhandra.

Pedro Reis, antigo ministro da Economia e atual presidente do conselho estratégico da Cimpor, afirmou que o grupo investiu mais de 1.200 milhões de euros em Portugal nos últimos anos. O responsável destacou a aposta da empresa na inovação e na internacionalização, acrescentando que 35% da energia consumida pela Cimpor já é produzida internamente. O grupo, de origem portuguesa, é atualmente maioritariamente detido pela taiwanesa Taiwan Cement Corporation.