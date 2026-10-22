Fundação Jiménez Díaz sobe mais de 100 lugares no ranking «World’s Best Smart Hospitals 2027» da Newsweek

O Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz subiu mais de 100 lugares na classificação «World’s Best Smart Hospitals 2027», consolidando-se no «Top 10» dos hospitais espanhóis entre os 20 nacionais incluídos na última edição deste ranking elaborado pela revista norte-americana Newsweek, em colaboração com a Statista, como reconhecimento do seu empenho na inovação tecnológica e na transformação digital, elementos-chave da sua definição como hospital moderno.

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Com este avanço, concretamente de 108 posições, o hospital madrileno torna-se o segundo hospital espanhol que mais subiu na classificação deste ano, situando-se na 169.ª posição a nível mundial, acumulando uma melhoria de 150 posições em apenas cinco anos, desde a sua primeira inclusão neste ranking.

Segundo informou a Fundação Jiménez Díaz, este novo marco confirma o caráter inovador do hospital e a implementação de soluções digitais avançadas, como a IA, a robótica, a telemedicina e a análise avançada de dados, que estão a transformar o diagnóstico e o tratamento das doenças, a coordenação dos cuidados de saúde e o funcionamento dos centros de saúde, promovendo uma prestação de cuidados mais eficiente, personalizada e interligada.

Neste contexto, o ranking «World’s Best Smart Hospitals 2027», elaborado pela Newsweek e pela Statista na sua sexta edição, destaca os 410 hospitais líderes em transformação digital e inovação tecnológica de 33 países. A classificação não se limita a identificar a presença de tecnologias avançadas, mas avalia a sua integração efetiva na atividade clínica e nos processos operacionais dos hospitais.

A sua metodologia assenta em três pilares: as recomendações de profissionais de saúde e gestores hospitalares de todo o mundo; a avaliação da maturidade digital dos centros através de um inquérito específico da Statista; e as acreditações e certificações nacionais e internacionais relacionadas com a saúde digital. Além disso, é realizada uma investigação complementar para validar a inovação tecnológica e a liderança de cada hospital. Tudo isto com o objetivo de identificar os hospitais que estão na vanguarda da transformação digital e que contribuem para definir o futuro dos cuidados de saúde.

Entre as classificações da Fundação Jiménez Díaz avaliadas pela Newsweek, destaca-se o 9.º lugar a nível nacional que ocupou na última edição do «World’s Best Hospitals», após ter subido 30 posições em relação à edição anterior e ter-se tornado o segundo hospital do mundo que mais subiu na classificação global no ano passado; ou o seu reconhecimento como uma das grandes referências internacionais na área da saúde, após a sua inclusão, mais um ano, no «World’s Best Specialized Hospitals 2027», cujas especialidades de Oncologia, Cirurgia Ortopédica e Traumatologia e Pneumologia melhoraram as suas posições, situando-se nos 198.º, 120.º e 88.º lugares, respetivamente, deste ranking. Além disso, em setembro passado, o hospital madrilenho integrou a primeira edição do «World’s Greenest Hospitals 2026», onde foi reconhecido como um dos oito hospitais espanhóis mais sustentáveis do mundo.

FUNDAÇÃO JIMÉNEZ DÍAZ

Com 665 camas, mais de 4 500 profissionais, 26 salas de operações — incluindo duas salas híbridas, três robôs Da Vinci, um robô ROSA e uma ressonância magnética integrada de alto campo —, um acelerador linear EVO, tecnologia HIFU, mais de 45 000 intervenções cirúrgicas realizadas, mais de 1,6 milhões de consultas externas realizadas, mais de 200 000 casos de urgência atendidos e mais de 33 000 doentes internados, cerca de 700 ensaios clínicos e 500 projetos de investigação em curso, e uma média de mais de uma centena de novos médicos residentes incorporados todos os anos, a Fundação Jiménez Díaz é, além disso, há mais de uma década o hospital de alta complexidade da Comunidade de Madrid mais bem avaliado pelos doentes (Índice Global de Satisfação) e pelos profissionais (Índice de Excelência Hospitalar).

A par destas distinções, destacam-se também marcos como ter sido o primeiro hospital do mundo a obter a certificação EFQM Global, o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com vocação docente e de investigação, a receber o reconhecimento de Excelência em Gestão EFQM 5 Estrelas, e o primeiro hospital espanhol de alta complexidade, com atividades de ensino e investigação, a receber, para todo o centro, o selo dourado da Joint Commission International, a acreditação de segurança e qualidade clínica mais exigente do mundo no setor da saúde.

De acordo com os dados mais recentes do Sermas, relativos a setembro de 2026, no que diz respeito às consultas externas, o Hospital Universitário Fundação Jiménez Díaz apresenta um tempo médio de espera de 28,81 dias; muito abaixo da média de 59,91 dias da Comunidade de Madrid. No que diz respeito à atividade cirúrgica, a Fundação Jiménez Díaz é um dos centros com menores tempos de espera (19,24 dias).

De acordo com a avaliação da satisfação dos utilizadores dos serviços de saúde pública da Comunidade de Madrid relativa ao ano de 2025, os utilizadores do Serviço de Saúde de Madrid classificam a Fundação Jiménez Díaz como o melhor hospital, não só no grupo de centros de alta complexidade, mas também entre todos os centros públicos da Comunidade de Madrid, excluindo os hospitais especializados, de apoio e de estada média.

A Fundação Jiménez Díaz salientou, além disso, que lidera, desde 2010, a avaliação dos doentes nos inquéritos de satisfação do Sermas, sendo o único centro madrilenho de alta complexidade que tem mantido o seu Índice de Satisfação Global acima dos 91 por cento de forma constante, com a taxa de reclamações mais baixa.