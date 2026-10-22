Greenvolt vende projetos de baterias na Polónia por até 391 milhões de euros

A Greenvolt celebrou um acordo para a venda de dois projetos de armazenamento de energia em baterias na Polónia. O negócio pode render à empresa até 391 milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

De acordo com o comunicado publicado esta quinta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o valor desta operação ascende a 391,5 milhões de euros, dos quais 311,5 milhões correspondem a um valor fixo, estando previsto ainda um pagamento adicional de até 80 milhões de euros. O montante desta parcela dependerá do momento em que os projetos obtenham a autorização para prestar serviços de equilíbrio à rede elétrica.

Os projetos Ełk e Turośń Kościelna, situados no nordeste da Polónia, já se encontram construídos e têm, cada um, 200 MW de potência e 800 MWh de capacidade de armazenamento. Os projetos têm receitas contratadas a longo prazo, através de contratos de 17 anos no mercado de capacidade polaco, a partir de 2028, e de um contrato com a empresa Statkraft, que fará a gestão das baterias e a venda da sua flexibilidade nos mercados de eletricidade.

O comprador é a A&RInvestments, um veículo de investimento sediado em Malta. A conclusão da operação está prevista até ao final de 2026, estando sujeita à verificação das condições habituais neste tipo de operações.

A Greenvolt indica ainda que esta venda enquadra-se na estratégia de rotação de ativos da empresa, que consiste em vender integralmente a maioria dos projetos que desenvolve, realizando o valor criado e reinvestindo o capital em novos projetos, e em manter os restantes projetos detidos a 100%.