Judite Mota assume presidência do Clube da Criatividade de Portugal

Judite Mota, que foi presidente do então Clube de Criativos de Portugal entre 2004 e 2008, sucede a Susana Albuquerque. João Madeira, diretor criativo executivo da Fuel, é o novo vice-presidente.

O Clube da Criatividade de Portugal (CCP) conta com uma nova direção para o biénio 2026-2028, liderada por Judite Mota, CCO da Publicis e desde 2024 vogal da direção. João Madeira, diretor criativo executivo da Fuel, assume a vice-presidência, integrando pela primeira vez a direção. A Assembleia Geral, onde foi eleita a nova direção por unanimidade, registou 32 presenças entre os 504 sócios ativos do CCP.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A direção integra ainda Mafalda Quintela, diretora criativa da Mafalda&Francisco, Margarida Borges, designer e cofundadora da Desisto, Daniel Caeiro, diretor de estratégia da Uzina, como vogais e José Maria Machado, diretor de contas da BBDO, como tesoureiro.

No Conselho Fiscal, Mário Mandacaru mantém-se como presidente, acompanhado por Anabela Vaz Borges, em representação da BDO, e Maria Magalhães. A Mesa da Assembleia Geral conserva igualmente a composição atual, com Luís Alvoeiro na presidência, Luís Mileu como vice-presidente e José Ricardo Monteiro como secretário.

Para Judite Mota, com a nova lista, “mudam alguns membros da Direção, trazendo novos pontos de vista e energia, enquanto os que permanecem darão continuidade aos princípios básicos que regem a atividade do Clube”.

A nova direção estabelece oito prioridades para o próximo biénio, entre as quais o reconhecimento do talento nacional, a formação de uma nova geração de criativos e a internacionalização da criatividade portuguesa.

Pretende-se também reforçar a ligação às escolas de criatividade, manter os programas dirigidos aos jovens profissionais e dar continuidade às relações com o Art Directors Club of Europe e o One Club of Creativity.

A dignificação da profissão é outra das linhas de atuação propostas, incluindo a procura de uma sede permanente para o Clube e o desenvolvimento de parcerias que promovam a reflexão sobre inovação, ética, sustentabilidade, cultura laboral e responsabilidade social.

A nova direção quer continuar a descentralizar as atividades do CCP, com a realização de eventos fora de Lisboa e uma maior integração de profissionais de outras regiões, bem como aprofundar a relação com os anunciantes e promover um mercado mais inclusivo, equitativo e participativo.

A Assembleia Geral extraordinária assinalou o fim dos mandatos de Susana Albuquerque, enquanto presidente, e de Pedro Mesquita, enquanto vice-presidente, após oito anos. Foi também agradecido o trabalho de Andreia Ribeiro, que saiu da direção no último ano, depois de sete anos no CCP.