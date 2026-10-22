Mercedes ‘apanhado’ a 292 km/h na Ponte Vasco da Gama

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou na segunda-feira um automóvel Mercedes a circular na Ponte Vasco da Gama a uma velocidade média de 292 quilómetros por hora.

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Trata-se do maior excesso de velocidade já registado naquela travessia, avançou o Jornal de Notícias, citando uma fonte daquela autoridade.

Segundo aquela publicação, a situação foi identificada pelo cinemómetro-vídeo fixo instalado na ponte às 20h45, após a viatura ter percorrido 8,4 quilómetros em apenas 103 segundos, entre os dois pontos de controlo.

A velocidade máxima na Ponte Vasco da Gama, em situações normais, é de 120 quilómetros por hora. Ou seja, a velocidade média deste condutor estava 172 quilómetros por hora acima do limite legal.

A segurança rodoviária tem sido uma preocupação do Ministério da Administração Interna, num ano em que as mortes em acidentes rodoviários têm aumentado a dois dígitos. O ministro da tutela, Luís Neves, tem falado numa “guerra civil” nas estradas em Portugal.