Munich Re. Thomas Blunck vai liderar resseguro Não Vida na Europa e América Latina
Com a saída de Clarisse Kopff do Conselho de Administração da Munich Re, Thomas Blunck assume responsabilidade pelo resseguro de Não Vida na Europa e na América Latina, a partir de 1 de novembro.
Thomas Blunck vai passar a liderar o negócio de Resseguro do ramo Não Vida da Munich Re na Europa e na América Latina a partir de 1 de novembro, acumulando funções com o cargo de CEO de Resseguro do grupo alemão, avança o jornal Reinsurance News.
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Esta mudança resulta da saída de Clarisse Kopff do Conselho de Administração, por mútuo acordo, no final de outubro, após quatro anos no órgão de gestão, explicam em comunicado. A resseguradora não vai nomear um substituto, reduzindo a dimensão do Conselho.
Blunck, de 61 anos, integra o Conselho de Administração desde 2005, depois de ter entrado na Munich Re em 1999 para liderar a área de Estratégia e Investigação Económica. Ao longo do percurso na empresa, foi responsável por diferentes áreas de negócio, incluindo Vida e Saúde e Riscos Especiais e Financeiros.
Desde janeiro de 2023, preside ao Comité de Resseguro, que abrange funções como a subscrição corporativa, a gestão de sinistros e as reservas de resseguro.
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