Nearing Visabeira assume posição maioritária na Anywind
O objetivo é que a Anywind assuma um papel "central" no desenvolvimento e execução de projetos eólicos do grupo, onshore e offshore, em diversos mercados internacionais.
A Nearing Visabeira comprou uma posição maioritária na Anywind, empresa especializada em serviços e soluções para infraestruturas de energia renovável, com foco no setor eólico, de acordo com um comunicado esta quinta-feira divulgado.
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“Este investimento representa um marco relevante na estratégia da Nearing Visabeira para acelerar a sua expansão no setor das energias renováveis e reforçar as suas capacidades na área da infraestrutura eólica“, assinala a subsidiária do Grupo Visabeira.
O objetivo é que a Anywind assuma um papel “central” no desenvolvimento e execução de projetos eólicos do grupo, onshore e offshore, em diversos mercados internacionais.
“Esta aquisição representa mais um passo importante na concretização da nossa estratégia de crescimento e diversificação no setor da energia, reforçando a nossa ambição de construir uma plataforma internacional de referência na prestação de serviços para as energias renováveis”, refere Nuno Terras Marques, CEO da Nearing Visabeira, citado em comunicado.
A Nearing Visabeira recorda que a Anywin tem presença internacional, nomeadamente na Europa em países como Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Croácia e Alemanha, oferecendo um “portefólio abrangente que cobre todo o ciclo de vida dos ativos de energia renovável, incluindo consultoria, engenharia, fornecimento de equipamentos, instalação, operação, manutenção, desmantelamento e reciclagem”.
Por seu lado, José Almeida e António Patrício, fundadores da Anywind, que permanecem como coproprietários e equipa de gestão destacam que “a entrada da Nearing Visabeira representa um momento decisivo para a Anywind”. “Esta parceria reforça a nossa ambição de expandir internacionalmente e desenvolver novas capacidades, mantendo o compromisso com serviços especializados e de elevada qualidade no sector da energia eólica“, acrescenta.
Não foram divulgados os valores envolvidos na operação.
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