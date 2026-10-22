Nicolau Santos contrata Deloitte para desenhar novo modelo de carreiras da RTP a seis meses do fim de mandato

A gestão da RTP, liderada por Nicolau Santos, contratou a Deloitte para desenhar e desenvolver um novo modelo de carreiras para a estação pública quando já estava em andamento o concurso para a escolha de uma nova administração da televisão pública e para o qual o atual presidente é um dos candidatos.

O contrato, celebrado por 49.999,23 euros, foi assinado a 22 de junho e publicado no dia seguinte no Portal Base. O prazo de execução era de 90 dias. De acordo com a…